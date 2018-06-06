Цитата: 112:



Не превращай тему во флуд.

Цитата: 112:

Не встречал вообще никого, кто мог бы по истечении какого то промежутка времени, взять кассу на фирме и сказать что это его заработанные , не смотря на остальной коллектив..

Да не встречал, как и большинство и ты наверное в том числе. Цитата: 112:

И да, у вас там что, нищенская зарплата, так же в 150 евро?

Как правило от 450 (без налогов) типа пол ставки. А так некоторые и 1000-1500 на руки получают и выживают, это примерно 2000-3000 грязными. Вот так стрегут

