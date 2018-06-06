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§ NG.kz
Верховный суд оправдал казахстанку, забравшую свою зарплату из кассы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32824
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.06.18 - 18:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Из материалов дела следует, что осужденная устроилась продавцом в магазин по реализации строительных материалов. Была достигнута устная договоренность о ежемесячной оплате наличными в размере 60 тысяч тенге.
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§ elektron
Re: Верховный суд оправдал казахстанку, забравшую свою зарплату...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1333
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 08.06.18 - 19:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Не превращай тему во флуд.
Цитата:
112:
Не встречал вообще никого, кто мог бы по истечении какого то промежутка времени, взять кассу на фирме и сказать что это его заработанные , не смотря на остальной коллектив..

Да не встречал, как и большинство и ты наверное в том числе. Цитата:
112:
И да, у вас там что, нищенская зарплата, так же в 150 евро?

Как правило от 450 (без налогов) типа пол ставки. А так некоторые и 1000-1500 на руки получают и выживают, это примерно 2000-3000 грязными. Вот так стрегут
8-)
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§ 112
Re: Верховный суд оправдал казахстанку, забравшую свою зарплату...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12700
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 08.06.18 - 19:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
так некоторые и 1000-1500 на руки получают и выживают, это примерно 2000-3000 грязными. Вот так стрегут

При чем тут флуд то?
Чтобы сравнить с самой демократической страной мира после США, а мы к этому стремимся, данный поступок?
Хорошо.
3000 евро грязными.
Грузчик Марик подошел к кассиру, с наглым видом и кровавыми глазами, взял в строительном супермаркете свои честно заработанные "грязные" три тысячи евро..
Сказав что увольняюсь, пошел преспокойно домой на глазах у изумленной публики..
То есть в их глазах Грузчик Марик поступил правильно и они так же должны поступить, все работяги, вплоть до слесаря на заводе Даймлера?
Сотрудники кафетериев, театров, просто наемные рабочие в Ираке..
Подошли в военную кассу и сами собственноручно забрали честно заработанные грязные деньги..
Это еще раз, это там у вас в порядке вещей?
Если нет, то что за это должно быть по Закону?

[Исправлено: 112, 08.06.2018 - 19:47]
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§ elektron
Re: Верховный суд оправдал казахстанку, забравшую свою зарплату...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1333
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 08.06.18 - 19:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

я должен отвечать на сей бред?

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=34638&viewmode=flat&sortorder=0&start=0
Прошу прощения "медный" за заимствование
И Марик читай посты 17,24,27. ;-)

[Исправлено: elektron, 08.06.2018 - 15:04]
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§ 112
Re: Верховный суд оправдал казахстанку, забравшую свою зарплату...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12700
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 08.06.18 - 20:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
должен отвечать на сей бред?

Почему ты считаешь что должен отвечать за этот поступок?
Я тебя к ответу не призываю, просто хотелось сравнить, как у тебя на Родине с ними поступают.
А там долго не церемонятся.
6 пуль и ты ответил..
Вот как там у вас..
У вас это преступление.
У нас взять с кассы, взять у коллектива, взять с бюджета фабрики, взять с государственного бюджета, все одно, только оправдательные приговоры..
Я к этому в принципе вел..
И если украдешь у коллектива, у своего товарища либо работодателя, это поощряется, причем всеми..
Как видно по этой статье..
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§ elektron
Re: Верховный суд оправдал казахстанку, забравшую свою зарплату...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1333
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 08.06.18 - 20:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Почему ты считаешь что должен отвечать за этот поступок?Я тебя к ответу не призываю, просто хотелось сравнить, как у тебя на Родине с ними поступают.

ну писал же уже, через суд.Цитата:
112:
А там долго не церемонятся.6 пуль и ты ответил..Вот как там у вас..

Это в США может быть но не у нас. Применение оружия в особо опасных, экстремальных случаях. Если и стреляют, то как правило по ногам или рукам. Хотя и было пару случаев... Или у вас всех грабителей стреляют? А кто тогда сидит?

Об остальном, всё по статье плиз. Суд оправдал, чего же боле?
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