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§ NG.kz
Верховный суд оправдал казахстанку, забравшую свою зарплату из кассы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32822
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.06.18 - 18:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Из материалов дела следует, что осужденная устроилась продавцом в магазин по реализации строительных материалов. Была достигнута устная договоренность о ежемесячной оплате наличными в размере 60 тысяч тенге.
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§ 112
Re: Верховный суд оправдал казахстанку, забравшую свою зарплату...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12691
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 08.06.18 - 17:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Чтоб зарплату получить - мало того, что месяц проработала, надобно ещё зарплату заслужить!!! А то ишь чего захотела

Если ты работаешь спустя рукава, если отталкиваешь клиентов и когда хочешь берешь деньги из кассы в личных целях, что само по себе уже преступление, то какого тебе должны платить?
Только увольнение..
Профайл

§ 112
Re: Верховный суд оправдал казахстанку, забравшую свою зарплату...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12691
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 08.06.18 - 17:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне пенсионный фонд должен 2 лимона..
Означает ли это что я могу залезть к ним в кассу каким то образом и без последствий там забрать свои деньги?
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* elektron
Re: Верховный суд оправдал казахстанку, забравшую свою зарплату...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1325
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 08.06.18 - 17:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Если ты работаешь спустя рукава, если отталкиваешь клиентов

Сам придумал? Где об этом речь?Цитата:
112:
то какого тебе должны платить?Только увольнение..

Закон Марик, законом всё это регулируется. Увольняй если не устраивает, но будь добр заплати.
Или ты думаешь суд её за красивые глазки оправдал?Цитата:
112:
Мне пенсионный фонд должен 2 лимона..

Вот тут по подробнее пожалуйста? Каким образом? ;-)
Профайл

§ 112
Re: Верховный суд оправдал казахстанку, забравшую свою зарплату...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12691
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 08.06.18 - 17:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Увольняй если не устраивает, но будь добр заплати

У тебя в Германиях как?
Недостача там пара тысяч евро или еще что то и тут бац, продавец взял свою зарплату зараннее?
И ушел домой..
Это у вас нормально?
По поводу пенсионки, с меня же высчитывают..
Профайл

* elektron
Re: Верховный суд оправдал казахстанку, забравшую свою зарплату...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1325
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 08.06.18 - 18:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
У тебя в Германиях как?Недостача там пара тысяч евро или еще что то и тут бац, продавец взял свою зарплату зараннее?

Если интересно можешь погуглить. У нас вроде как платят, даже если на испытательном сроке. Речь то не о германии.
Цитата:
112:
По поводу пенсионки, с меня же высчитывают..

Ну во первых, ты же добровольно отчисляешь туда сам или ? А во вторых не знаю как у вас, но пенсионные отчисления идут на пенсию сегодняшним пенсионерам (договор поколений) или как он там называется, касательно государственной пенсии.
Можешь (у нас) частно страховку пенсионную сделать (но тоже получишь в 65-ть а то и в 67-мь не раньше) Но тоже ведь добровольо ;-)
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