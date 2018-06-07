/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Остаться без огородов могут жители пригорода Костаная из-за работ коммунальщиков		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 2«12
§ NG.kz
Остаться без огородов могут жители пригорода Костаная из-за работ коммунальщиков
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32822
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.06.18 - 16:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В поселке Амангельды (Красный партизан) на участках, где сейчас находятся огороды жителей домов №№ 1, 2 и 3 по ул. Рудненской и дома № 2 по улице Мира, будут проводиться плановые работы ГКП "Костанай-Су".
Читать новость

§ Маркс
Re: Остаться без огородов могут жители пригорода Костаная из-за...
Маркс


(Пользователи)
Сообщений: 22
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 08.06.18 - 16:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Вообще то если по всем правилам,то за самозахват земель надо было ещё и штраф выписать,а то у нас привыкли заборы чуть ли не на проезжую часть выносить,действую по принципу застолбил,огородил значит моё.

Да уж такие захватчики, прямо кино и немцы. Люди в поселке захватили землю. Вместо свалочного мусора и пыли от голой поверхности, теперь дополнительный кислород поступает в атмосферу. Не наоборот ли, что захватчики - это те, кто уничтожает зелень в городах и поселках.

Вон yudjin и ему подобные деятели тоже захватчики. Цветочки сажают во дворах, липки, дубки всякие, кустики. Тоже огораживают их от остального населения. Штрафами их надоть. Всю ихнюю самодеятельность спилить, как положено по правилам. Пусть 30 лет на этом месте будет лишь голая потрескавшаяся земля, ласкающая взор своей законностью.
Профайл

§ Victor Yang
Re: Остаться без огородов могут жители пригорода Костаная из-за...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10694
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 08.06.18 - 17:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Люди в поселке захватили землю.

Представляешь, да. В поселке тоже есть частная собственность.
Цитата:
Маркс:
Вон yudjin и ему подобные деятели тоже захватчики. Цветочки сажают во дворах, липки, дубки всякие, кустики.

Так сажается это не на коммуникации и не только для себя и своей семьи.
Профайл

* elektron
Re: Остаться без огородов могут жители пригорода Костаная из-за...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1325
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 08.06.18 - 17:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну началось в колхозе утро, то ли вечер. ;-)
Маркс, какая разница, что там было бы?Цитата:
Маркс:
Вместо свалочного мусора и пыли от голой поверхности,

Откуда такие суждения? Росла бы себе травка или ещё что "дикое".
А это всё же самозахват. Есть законы регулирующие не только данные деяния. И они (эти законы) для того и есть, что бы соблюдались и работали. А то так и до анархии не далеко :oops: Цитата:
Маркс:
ихнюю самодеятельность спилить, как положено по правилам.

По каким правилам? Если участок земли принадлежит домо- (квартиро)владельцам и не мешает обслуживанию, имеют полное право.
Профайл
Ответить 
Страница 2 из 2«12
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 20, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 19
Зарегистрированные пользователи: elektron

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
 
 
 
Быстрее не бывает
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 117
Пользователей: 1
Всего: 118

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх