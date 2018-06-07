Цитата: Добринцофф:

Вообще то если по всем правилам,то за самозахват земель надо было ещё и штраф выписать,а то у нас привыкли заборы чуть ли не на проезжую часть выносить,действую по принципу застолбил,огородил значит моё.

Да уж такие захватчики, прямо кино и немцы. Люди в поселке захватили землю. Вместо свалочного мусора и пыли от голой поверхности, теперь дополнительный кислород поступает в атмосферу. Не наоборот ли, что захватчики - это те, кто уничтожает зелень в городах и поселках.



Вон yudjin и ему подобные деятели тоже захватчики. Цветочки сажают во дворах, липки, дубки всякие, кустики. Тоже огораживают их от остального населения. Штрафами их надоть. Всю ихнюю самодеятельность спилить, как положено по правилам. Пусть 30 лет на этом месте будет лишь голая потрескавшаяся земля, ласкающая взор своей законностью.