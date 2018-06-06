Цитата: 112:

У тебя в Германиях как?Недостача там пара тысяч евро или еще что то и тут бац, продавец взял свою зарплату зараннее?

Если интересно можешь погуглить. У нас вроде как платят, даже если на испытательном сроке. Речь то не о германии.

Цитата: 112:

По поводу пенсионки, с меня же высчитывают..

Ну во первых, ты же добровольно отчисляешь туда сам или ? А во вторых не знаю как у вас, но пенсионные отчисления идут на пенсию сегодняшним пенсионерам (договор поколений) или как он там называется, касательно государственной пенсии.

Можешь (у нас) частно страховку пенсионную сделать (но тоже получишь в 65-ть а то и в 67-мь не раньше) Но тоже ведь добровольо