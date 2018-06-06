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§ NG.kz
Верховный суд оправдал казахстанку, забравшую свою зарплату из кассы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32822
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.06.18 - 18:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Из материалов дела следует, что осужденная устроилась продавцом в магазин по реализации строительных материалов. Была достигнута устная договоренность о ежемесячной оплате наличными в размере 60 тысяч тенге.
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§ сайлау курманов
Re: Верховный суд оправдал казахстанку, забравшую свою зарплату...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2752
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 06.06.18 - 18:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
у меня тоже была такая работница , срывала из кассы оставив коллег на несколько дней без сигарет и заявленного товара ,
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§ Алиса
Re: Верховный суд оправдал казахстанку, забравшую свою зарплату...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4153
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 06.06.18 - 18:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
была такая работница

Сайлау, но ведь человеку жить на что-то надо? Не будет же воздухом питаться. Может стоило поискать выход какой-то, чтобы не доводить до этой ситуации .... :oops:
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§ seroff
Re: Верховный суд оправдал казахстанку, забравшую свою зарплату...
seroff


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 177
Регистрация: 28.04.14
Отправлено: 06.06.18 - 18:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А может надо вовремя платить и не такие мизерные з.п ? Или вы считаете себя божками местного разлива? Относитесь к людям как к себе и будет вам отдача такая же.

[Исправлено: seroff, 06.06.2018 - 18:22]
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§ 112
Re: Верховный суд оправдал казахстанку, забравшую свою зарплату...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12691
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 06.06.18 - 22:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хм..
Как человечек оттуда, откуда то снизу, ее поддерживаю, правильно и четко по полочкам сделала..
Как ИПшник, таких людишек гнать к чьертовой матьери и не подпускать к работе с дензнаками..
Бывает когда каждая копейка на счету, в банке на раскрутку не взять под нормальный процент, торговля не идет, год креновый, еще тот , Амир, стол накрыть просить и теперь ведь в моде не сам стол, а согым, и согым в денежном эквиваленте, а это минимум 350 штук..
За что он обещал закрыть глаза на не так забитый гвоздь на потолке, о который могут пораниться люди..
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§ Медный
Re: Верховный суд оправдал казахстанку, забравшую свою зарплату...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2374
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 06.06.18 - 22:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

как ИП-шник больше расписал, чем простой человек "снизов" :-)
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§ 112
Re: Верховный суд оправдал казахстанку, забравшую свою зарплату...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12691
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 06.06.18 - 22:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
больше расписал, чем простой человек "снизов

С низов, или сНизов, все абсолютно понятно.
Тут белое, там черное, тут деньги, там нет их..
Вот тогда как человеку выбравшемуся с этих самых Низов, уже , чтобы понять как тут, понять значительно сложнее и еще сложнее сделать Это и тем более удержать..
Не секрет что все мы ИПшники, людишки с низов и тот кто понял систему, тот как то умудряется удерживаться над, тем, кем он был когда то..
А тут еще нагло обворовывают, другого слова просто нет, обворовывают нал у тебя в самом сердце ИП, в кассе..
Тогда как я сам , будучи таким же, обворовав местных олигархов, которые мне не платили и кинули более 200 человек, на четыре мешка отрубей, я свое тогдашнее состояние оправдываю..
Но..
Есть отличие..
Я не залазил к ним в карман и не воровал нал..
И я не воровал цельное зерно, я украл только шлак от него..
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§ 112
Re: Верховный суд оправдал казахстанку, забравшую свою зарплату...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12691
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 06.06.18 - 22:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Она же могла взять хлебом, сметаной, мясом, рошками или каким либо другим продуктом?
Если ее семье жрать нечего, могла взять продуктами , спросив Хозяина?
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§ Медный
Re: Верховный суд оправдал казахстанку, забравшую свою зарплату...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2374
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 06.06.18 - 22:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Она же могла взять хлебом, сметаной, мясом, рошками или каким либо другим продуктом?
Если ее семье жрать нечего, могла взять продуктами , спросив Хозяина?

да ты даже не читал новость... [файспалм]
она в строительном магазине работала.
Наверное олифой брать надо было - и на ней жарить, пироШки из шпаклёвки :lol:
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§ 112
Re: Верховный суд оправдал казахстанку, забравшую свою зарплату...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12691
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 06.06.18 - 23:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
Наверное олифой брать надо было - и н

Да, договорится кому надо и продать, но только "свою"олифу..
Вот я вот работал в строительном магазине, грузчиком..
Мне раз плюнуть..
Я говорил хозяину продавать цемент по килограммам..
Тот не захотел и мешкам раньше по 50 кг..
Я втихоря начал продавать цемент килограммами с продавщицей и прибыль, там копейки были, делили пополам..
Прибыль бешенная была, брали больше по кг чем в мешках..
И так даже в ресторанах умудрялся делать, когда там работал разнорабочим..
Кстати до зама доработался и уволился, но то другая история..
А тут тупо деньги взяла..
Денег нужно сперва заслужить..
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§ Медный
Re: Верховный суд оправдал казахстанку, забравшую свою зарплату...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2374
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 07.06.18 - 17:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
А тут тупо деньги взяла..
Денег нужно сперва заслужить..

я должен отвечать на сей бред?
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§ 112
Re: Верховный суд оправдал казахстанку, забравшую свою зарплату...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12691
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 07.06.18 - 18:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
я должен отвечать на сей бред

Хм..
Кто то с тебя спрашивает?
По моему ответили все по решению суда..
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§ Медный
Re: Верховный суд оправдал казахстанку, забравшую свою зарплату...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2374
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 07.06.18 - 18:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
По моему ответили все по решению суда..

Цитата:
Судебные акты были отменены с оправданием Ситиной А. С. по всем обвинениям

Граждане, берите деньги из кассы если работодатель не платит зарплату. Только делайте это грамотно, оставляйте расписку что взяли свою зарплату, за которую уже отработали месяц, без авансов так сказать
;-)
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§ 112
Re: Верховный суд оправдал казахстанку, забравшую свою зарплату...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12691
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 07.06.18 - 18:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если на правах Автора, то не гони..
Автор перепечатанных статей не обязан отвечать за тот или иной комментарий, как будто статья про него..
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§ Сыкымы
Re: Верховный суд оправдал казахстанку, забравшую свою зарплату...
Сыкымы


(Пользователи)
Сообщений: 147
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 08.06.18 - 17:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
А тут тупо деньги взяла.. Денег нужно сперва заслужить...

О как!!! Чтоб зарплату получить - мало того, что месяц проработала, надобно ещё зарплату заслужить!!! А то ишь чего захотела - зарплату ей подавай! Надо законодателям предложить, пусть внесут изменения в Трудовой кодекс!
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