Цитата: Медный:

больше расписал, чем простой человек "снизов

С низов, или сНизов, все абсолютно понятно.

Тут белое, там черное, тут деньги, там нет их..

Вот тогда как человеку выбравшемуся с этих самых Низов, уже , чтобы понять как тут, понять значительно сложнее и еще сложнее сделать Это и тем более удержать..

Не секрет что все мы ИПшники, людишки с низов и тот кто понял систему, тот как то умудряется удерживаться над, тем, кем он был когда то..

А тут еще нагло обворовывают, другого слова просто нет, обворовывают нал у тебя в самом сердце ИП, в кассе..

Тогда как я сам , будучи таким же, обворовав местных олигархов, которые мне не платили и кинули более 200 человек, на четыре мешка отрубей, я свое тогдашнее состояние оправдываю..

Но..

Есть отличие..

Я не залазил к ним в карман и не воровал нал..

И я не воровал цельное зерно, я украл только шлак от него..