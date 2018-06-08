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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12691
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 08.06.18 - 16:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
Марик , таких как ты много оказалось. Во

Но почему переименовали в скотину тогда?
Так бы и было, Говядинка пасется, а не скотина..
- Ах ты Гавядина поганая...
Все же и лучше звучит..
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§ Алиса
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4153
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 08.06.18 - 16:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Но почему переименовали

в слове "скот" буков меньше, чем в слове ""говядина"... - быстрее произносится :oops: :oops:
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* elektron
Re: Флуд и оффтопик часть 3
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1325
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 08.06.18 - 16:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Но почему переименовали в скотину тогда?

Скот он и есть скот! :lol:
Он разный бывает и крупнорогатый и парнокопытный... ;-)
А говядина одна!
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