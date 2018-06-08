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§ NG.kz
Снова рубят на проспекте Аль-Фараби
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32819
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.06.18 - 11:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Напротив магазина "Юбилейный" очередное дерево пало под натиском нашей власти. Теперь там вместо спасительной тени будет беспощадный солнцепек. Минус одно дерево на уже облысевшем пр. Аль-Фараби.
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§ yudjin
Re: Снова рубят на проспекте Аль-Фараби
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5341
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 08.06.18 - 11:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
хочется верить, будучи атеистом, что лесорубам воздастся по их заслугам.
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§ drakon
Re: Снова рубят на проспекте Аль-Фараби
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13944
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 08.06.18 - 12:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очередная - "Жральня"?... :-o
Не много ли их?
На такой "Огромный" город?... :lol:
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§ alex_60
Re: Снова рубят на проспекте Аль-Фараби
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 156
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.06.18 - 12:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
по Карбышева ставят ржавые столбики освещения с наклоном намного больше чем Пизанская башня,
прямо посреди тротуаров, выковыривая при этом брусчатку. при этом соответственно ямы .
заделывать точно не будут, ну землей засыпят если.
ну как на Абая . траншеи под провода тоже земелькой засыпают. с бугром.
после дождя сплошная грязь.
слов нет, одни нехорошие слова.

[Исправлено: alex_60, 08.06.2018 - 12:37]
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§ Маркс
Снова рубят на проспекте Аль-Фараби
Маркс


(Пользователи)
Сообщений: 16
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 08.06.18 - 12:51
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