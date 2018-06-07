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112:
По существу , смог бы эти правила, тщательно вызубренные исходя из двора в микрорайоне пгт Качар, смог бы применить в сегодняшнем мегаполисе, да даже на Костанайских дорогах, будь тебе пять лет?
Сам я тоже с качар? и меня тоже учили переходить дороги как написал бумеранг. И таки да мне до сих пор помогают эти правила для пешехода. Они простые. Для перехода дороги нужно: посмотреть далеко ли машины в обоих сторонах, встать на край и подождать пока водитель тебя не увидит (обычно порядка 10-40 сек в зависимости от времени суток) затем переходить дорогу при этом контролирую расстояние до машины визуально с перемещением внимания на противоположную сторону). Правило №2 вдоль дороги всегда идти на встречу движению. Правило №3 переходи с мыслью что водитель тебя может не заметить. Правило №4 если подходя к дороге на ней нет машин, это не значит что можно переходить не глядя (они всегда появляются незаметно).