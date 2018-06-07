Цитата: bumerang:

Какой миллионный мегаполис? Костанай? Рудный? У тебя чего, об

Еще раз.

Ты сказав что изучил правила в 5 лет, бегая по дворам в Качарах, где по твоему мнению были пешеходные переходы, трамвайные остановки, свотофоры и зеленой отсечкой на красный и тд..

По существу , смог бы эти правила, тщательно вызубренные исходя из двора в микрорайоне пгт Качар, смог бы применить в сегодняшнем мегаполисе, да даже на Костанайских дорогах, будь тебе пять лет?

В Москве и Питере как вариант, в то время, когда тебе было 5?

Правила ведь были стандартные и независимы от дворовых территорий?

Ты же сравнивать начал Качар, где нет ни дорог и не было машин вообще, в то время сто лет назад, с сегодняшним Костанаем?

Зачем?

Пятилетний пасан и в деревне вызубрит правила, только в современном мегаполисе он сможет применить хотя бы одно без угрозы его жизни?

Ты говоришь именно это..

Укоряешь родителей мальчишки, в том что он не знает правил, хотя он знал, просто в момент немного растерялся от многочисленных движущихся авто..

Говорю взрослые даже теряются, а тут ребенок, который простотне в состоянии просчитать скорость плюс расстояние в силу того,ёчто человеческий организм в 7 лет к этому еще не приспособлен..