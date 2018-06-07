Цитата: Victor Yang:

А что тут комментировать, если имеет место самозахват земли?

Самозахват - какое грозное слово. Когда основывали город - тоже был самозахват земли. Говорю от всех, кого выперли в то время из степи и заставили мигрировать в чужие места, срочно собрав манатки. От сурков, сусликов, сайгаков, змей, саранчи и прочих. Забирайте свои трубы, кабели и уходите с нашей земли.

Цитата: НГ:

представили время для того, чтобы они успели выкопать саженцы.

Нормальный ход. Доброта, не знающая границ. Куда только потом вставить эти саженцы не подсказали. И план этот так неожиданно приснился кому-то ночью, как Менделееву его таблица. А утром уже рабочие бежали сломя голову копать огороды. А может это чья-то месть? Нужно срочно проводить журналистское расследование. Так просто в наше время трубы не меняют.