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§ NG.kz
Остаться без огородов могут жители пригорода Костаная из-за работ коммунальщиков
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32819
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.06.18 - 16:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В поселке Амангельды (Красный партизан) на участках, где сейчас находятся огороды жителей домов №№ 1, 2 и 3 по ул. Рудненской и дома № 2 по улице Мира, будут проводиться плановые работы ГКП "Костанай-Су".
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§ Victor Yang
Re: Остаться без огородов могут жители пригорода Костаная из-за...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10691
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 07.06.18 - 16:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Пресс-секретарь ГКП "Костанай-Су" пообещала "НГ" прокомментировать ситуацию позже.

А что тут комментировать, если имеет место самозахват земли? под которой проходят коммуникации??

[Исправлено: Victor Yang, 07.06.2018 - 18:23]
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§ лимон
Re: Остаться без огородов могут жители пригорода Костаная из-за...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 706
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 07.06.18 - 16:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
огороды там меньше 30 лет, к концу 90-х годов появились
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§ Маркс
Re: Остаться без огородов могут жители пригорода Костаная из-за...
Маркс


(Пользователи)
Сообщений: 16
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 07.06.18 - 17:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
А что тут комментировать, если имеет место самозахват земли?

Самозахват - какое грозное слово. Когда основывали город - тоже был самозахват земли. Говорю от всех, кого выперли в то время из степи и заставили мигрировать в чужие места, срочно собрав манатки. От сурков, сусликов, сайгаков, змей, саранчи и прочих. Забирайте свои трубы, кабели и уходите с нашей земли.
Цитата:
НГ:
представили время для того, чтобы они успели выкопать саженцы.

Нормальный ход. Доброта, не знающая границ. Куда только потом вставить эти саженцы не подсказали. И план этот так неожиданно приснился кому-то ночью, как Менделееву его таблица. А утром уже рабочие бежали сломя голову копать огороды. А может это чья-то месть? Нужно срочно проводить журналистское расследование. Так просто в наше время трубы не меняют.
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§ 112
Re: Остаться без огородов могут жители пригорода Костаная из-за...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12682
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 07.06.18 - 17:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну тут уш или мы или они..
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§ Victor Yang
Re: Остаться без огородов могут жители пригорода Костаная из-за...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10691
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 08.06.18 - 08:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Нормальный ход. Доброта, не знающая границ.

И какой, по-твоему, выход? Людям не разрешили приватизировать участки по одной простой причине - там проходят коммуникации. То есть, они знали об этом и, значит, могли догадываться, что рано или поздно возникнет необходимость до этих труб добраться - это может быть порыв трубопровода или, как в данном случае, его замена.
Цитата:
Маркс:
Когда основывали город - тоже был самозахват земли.

Вопрос собственности земли - вопрос государственный. И переводить его на животных очень не умно. А если ты хотел пошутить - неуместно вышло.
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§ alex_60
Re: Остаться без огородов могут жители пригорода Костаная из-за...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 156
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.06.18 - 08:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Вопрос собственности земли - вопрос государственный.


серьезность умиляет.
наверное комара в жизни не обидел.
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§ Victor Yang
Re: Остаться без огородов могут жители пригорода Костаная из-за...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10691
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 08.06.18 - 09:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
серьезность умиляет.
наверное комара в жизни не обидел.

И как связаны серьёзность и способность кого-либо обидеть? Или ты считаешь это несовместимыми качествами?
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§ Volonter
Re: Остаться без огородов могут жители пригорода Костаная из-за...
Volonter


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1412
Регистрация: 14.04.13
Отправлено: 08.06.18 - 10:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

Абсолютно поддерживаю.
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§ Маркс
Остаться без огородов могут жители пригорода Костаная из-за работ коммунальщиков
Маркс


(Пользователи)
Сообщений: 16
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 08.06.18 - 12:36
Комментарий проходит проверку.
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