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§ NG.kz
Победившая казахстанку девушка-боксер из Вьетнама оказалась парнем
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32819
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.06.18 - 10:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Девушка-боксер из Вьетнама, победившая казахстанку Еркежан Даулетжанкызы в финале чемпионата Азии, оказалась парнем. Турнир в Таиланде прошел в апреле. В финале представительница ВКО уступила сопернице из Вьетнама.
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§ Volonter
Re: Победившая казахстанку девушка-боксер из Вьетнама оказалась...
Volonter


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1412
Регистрация: 14.04.13
Отправлено: 08.06.18 - 10:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Именно поэтому в Тайланд - ни ногой...))
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§ Добринцофф
Re: Победившая казахстанку девушка-боксер из Вьетнама оказалась...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6067
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 08.06.18 - 10:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
По его словам, после окончания соревнований Международная ассоциация бокса потребовала от спортсмена сдать тест на ДНК. Таким образом, правда была раскрыта.

Я знаю более простой способ как отличить девушку от парня :-)
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