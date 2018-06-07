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≡ 7-летнего ребенка сбили насмерть на пешеходном переходе в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
7-летнего ребенка сбили насмерть на пешеходном переходе в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32819
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.06.18 - 17:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Второе за эту неделю ДТП, которое привело к гибели ребенка, произошло вчера, 6 июня, в 21.41 в районе Костанай-2. Факт подтвердили в пресс-службе ДВД Костанайской области. За 5 месяцев 2018 года в регионе зарегистрировано 24 ДТП с участием детей.
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§ bumerang
Re: 7-летнего ребенка сбили насмерть на пешеходном переходе в...
bumerang


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Сообщений: 150
Регистрация: 03.06.15
Отправлено: 08.06.18 - 00:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще раз, для недалеких как ты 112, повторяю! Ребенок не виноват, виноваты родители впервую очередь - которые оставили его без присмотра, практически ночью на улице, ребенка семилетнего! Водитель если не превысил скорость, был трезв и с правами, а ребенок ИМЕННО выбежал на дорогу - то он не виноват, вот и все. И хватит пиариться и нести чушь несусветную, причем все не по делу.
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§ 112
Re: 7-летнего ребенка сбили насмерть на пешеходном переходе в...
112


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Сообщений: 12682
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 08.06.18 - 00:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bumerang:
Какой миллионный мегаполис? Костанай? Рудный? У тебя чего, об

Еще раз.
Ты сказав что изучил правила в 5 лет, бегая по дворам в Качарах, где по твоему мнению были пешеходные переходы, трамвайные остановки, свотофоры и зеленой отсечкой на красный и тд..
По существу , смог бы эти правила, тщательно вызубренные исходя из двора в микрорайоне пгт Качар, смог бы применить в сегодняшнем мегаполисе, да даже на Костанайских дорогах, будь тебе пять лет?
В Москве и Питере как вариант, в то время, когда тебе было 5?
Правила ведь были стандартные и независимы от дворовых территорий?
Ты же сравнивать начал Качар, где нет ни дорог и не было машин вообще, в то время сто лет назад, с сегодняшним Костанаем?
Зачем?
Пятилетний пасан и в деревне вызубрит правила, только в современном мегаполисе он сможет применить хотя бы одно без угрозы его жизни?
Ты говоришь именно это..
Укоряешь родителей мальчишки, в том что он не знает правил, хотя он знал, просто в момент немного растерялся от многочисленных движущихся авто..
Говорю взрослые даже теряются, а тут ребенок, который простотне в состоянии просчитать скорость плюс расстояние в силу того,ёчто человеческий организм в 7 лет к этому еще не приспособлен..
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§ 112
Re: 7-летнего ребенка сбили насмерть на пешеходном переходе в...
112


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Сообщений: 12682
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 08.06.18 - 00:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати скопипастил..

Причиной является не беспечность и отсутствие страха, а то, что ребенок, в силу физиологических причин, не может правильно определить скорость приближающегося авто.

Довольно необычный доклад сделан представителями Лондонского университета в рамках Симпозиума по экономическим и социальным исследованиям (ESRC). Британцы утверждают, что им удалось установить причину, по которой дети неожиданно выбегают на дорогу перед быстро приближающимся автомобилем.

Чтобы более детально разобраться в причинах ДТП с участием пешеходов, ученые провели серию экспериментов, в которых задействовали более сотни школьников в возрасте от 6 до 11 лет. При этом большая их часть уже имела определенные представления о правилах дорожного движения. В эксперименте участвовали дети с различным темпераментом и независимо друг от друга. Этим удалось избежать копирования детьми поведения друг у друга и получить усредненную оценку, не опираясь только лишь на детскую непоседливость, которую было принято считать главным источником опасности.

Ученые выяснили, что взрослый человек в состоянии довольно точно определить скорость приближающегося автомобиля, на уровне до 80 км/ч, если до того момента, как он поравняется с человеком не более пяти секунд. Ребенок оценивает обстановку совсем по-другому. Порог, на котором он может точно определить скорость авто, заметно ниже – всего 32 км/ч. При этом авторы доклада исключают, что дети сделали это нарочно: многие были предельно сконцентрированы, но не смогли определить, что автомобиль приближается к ним слишком быстро.

Как утверждает заведующий кафедрой психологии колледжа Ройал Холлоуэй при Лондонском университете Джон Уонн, механизмы визуальной оценки ситуации у детей не развиты полностью: они окончательно формируются лишь по достижении определенного возраста, поэтому младшеклассники перебегают дорогу перед автомобилем заметно чаще своих старших коллег по учебе.
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§ Menden1968
Re: 7-летнего ребенка сбили насмерть на пешеходном переходе в...
Menden1968


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Сообщений: 5
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.06.18 - 01:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
34-летний водитель, управляя автомашиной марки «ВАЗ-2107», следуя по ул. Солнечная в сторону города, допустил наезд на 7-летнего пешехода, - сказано в сообщении ведомства. - Ребенок перебегал проезжую часть дороги на пешеходном переходе

bumerang Re: Где же родители детей были, и в 1 и 2 случае? И почему 7-летний ребенок был один на улице в 21:41? И почему опять ребенок БЕЖИТ через дорогу? Где родители, где их воспитание? Любая машина не может остановиться мгновенно, пусть Тазик, пусть иномарка. Соответственно дорогу нужно переходить СОГЛАСНО правилам

Сказано что ребёнок перебегал проезжуючасть на пешеходном переходе из этого белаем вывод водидель ехал в районе жилой зоны и увидя пешеходный песреход он должен двигаться более внимательно....факт что водитель более ответственен за это поишествие.При наезде на пешехода водитель в любом случаи ответственен.
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§ MedVed820607
Re: 7-летнего ребенка сбили насмерть на пешеходном переходе в...
MedVed820607


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Сообщений: 43
Регистрация: 15.07.13
Отправлено: 08.06.18 - 10:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
По существу , смог бы эти правила, тщательно вызубренные исходя из двора в микрорайоне пгт Качар, смог бы применить в сегодняшнем мегаполисе, да даже на Костанайских дорогах, будь тебе пять лет?

Сам я тоже с качар? и меня тоже учили переходить дороги как написал бумеранг. И таки да мне до сих пор помогают эти правила для пешехода. Они простые. Для перехода дороги нужно: посмотреть далеко ли машины в обоих сторонах, встать на край и подождать пока водитель тебя не увидит (обычно порядка 10-40 сек в зависимости от времени суток) затем переходить дорогу при этом контролирую расстояние до машины визуально с перемещением внимания на противоположную сторону). Правило №2 вдоль дороги всегда идти на встречу движению. Правило №3 переходи с мыслью что водитель тебя может не заметить. Правило №4 если подходя к дороге на ней нет машин, это не значит что можно переходить не глядя (они всегда появляются незаметно).
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§ Volonter
Re: 7-летнего ребенка сбили насмерть на пешеходном переходе в...
Volonter


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Сообщений: 1412
Регистрация: 14.04.13
Отправлено: 08.06.18 - 10:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Искренние соболезнования родным и близким малыша...
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§ 112
Re: 7-летнего ребенка сбили насмерть на пешеходном переходе в...
112


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Сообщений: 12682
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 08.06.18 - 11:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
MedVed820607:
Для перехода дороги нужно: посмотреть далеко ли машины в обоих сторонах, встать на край и подождать пока водитель тебя не увидит (обычно порядка 10-40 сек в зависимости от времени суток) з

То есть ты это знал в Пять лет и спокойно переходил одну единственную дорогу без автомобилей в поселке Качар..
Ты так же бы в 5 лет переходил спокойно улицы в сегодняшнем Костанае?
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§ Трэвэл
Re: 7-летнего ребенка сбили насмерть на пешеходном переходе в...
Трэвэл


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Сообщений: 8
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 08.06.18 - 12:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Menden1968:
Сказано что ребёнок перебегал проезжуючасть на пешеходном переходе из этого белаем вывод водидель ехал в районе жилой зоны и увидя пешеходный песреход он должен двигаться более внимательно....факт что водитель более ответственен за это поишествие.

Единственный грамотный (не в смысле правописания) и по существу комментарий.
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