Цитата:

то как сначала они гоняют, о чем ты? Кто говорил что Сначала гоняли они, а потом я? Ты за цитатами то следи иногда и не выбрасывай какие то личные эмоции впереди паровоза.. Просто знаю менталитет тех, кто гоняет на дешевых авто, "чтоб не жалко было, куплю потом другое ведро".. Отсюда и преступная невнимательность.. И причем это систематически так практически со всеми..



Если ты так выражаешь свой поток сознания

Цитата:

1 А гоняют они как, как шумахеры, обгоняя новенькие авто, свой хлам то в большинстве не жаль..

2 Вот и результат..

3 Я на старой тоже гонял, по барабану на всех было..

Кто не следит за базар-вокзалом, так это ты



1 Я на старой тоже гонял, по барабану на всех было..

2 Вот и результат..

3 А гоняют они как, как шумахеры, обгоняя новенькие авто, свой хлам то в большинстве не жаль..

