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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12681
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 06.06.18 - 23:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Присоединяюсь

Вам там хорошо, дарите мерседесы, польспагены..
У нас все не совсем просто..
Хотел подарить что то, и второе нарушение..
Да уш..
Наши органы умеют подкольнуть..
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§ elektron
Re: Флуд и оффтопик часть 3
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1321
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 06.06.18 - 23:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Главное не подарок, а внимание, ты же поздравил от души и своими словами, чего же боле!
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12681
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 06.06.18 - 23:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Главное не подарок, а внимание, ты же позд

Не знаю..
Со вступлением в капитализм и это ощутилось только после нулевых, Внимание как то отошло на второй план..
Сейчас все стараются деньгами, может это своеобразное приспособление к новой реальности..
Но цветочки, вазочки, еще что то, у нас отходят на второй план..
А если подарили сковоротку, то ты ее передариваешь порой..
Наверно чтоб тебя нп лупили..
А мои поздравления искренние и я хотел их так сказать преподнести в реальность..

[Исправлено: 112, 06.06.2018 - 23:57]
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§ drakon
Re: Флуд и оффтопик часть 3
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13943
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 07.06.18 - 00:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ребята! Спасибо всем за Поздравление!!!
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12681
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 07.06.18 - 00:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Спасибо всем за Поздравление!!!

Спасибом просто так у нас не отделаешься..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12681
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 07.06.18 - 00:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати если когда то приедишь сюда, повожу тебя по твоим местам детства..
Ну если конечно буду работоспособен и здоров..
Уже третий месяц как за рулем могу ездить, но уже не как профессионал..
Про хату не говорю, потому что знаю что это дело очень личное..
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§ Медный
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2374
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 07.06.18 - 18:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

то как сначала они гоняют, о чем ты? Кто говорил что Сначала гоняли они, а потом я? Ты за цитатами то следи иногда и не выбрасывай какие то личные эмоции впереди паровоза.. Просто знаю менталитет тех, кто гоняет на дешевых авто, "чтоб не жалко было, куплю потом другое ведро".. Отсюда и преступная невнимательность.. И причем это систематически так практически со всеми..


Если ты так выражаешь свой поток сознания
Цитата:

1 А гоняют они как, как шумахеры, обгоняя новенькие авто, свой хлам то в большинстве не жаль..
2 Вот и результат..
3 Я на старой тоже гонял, по барабану на всех было..

Кто не следит за базар-вокзалом, так это ты

1 Я на старой тоже гонял, по барабану на всех было..
2 Вот и результат..
3 А гоняют они как, как шумахеры, обгоняя новенькие авто, свой хлам то в большинстве не жаль..
;-)
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12681
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 07.06.18 - 19:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
Кто не следит за базар-вокзалом, так это ты

1 Я на старой тоже гонял, по барабану на всех было..
2 Вот и результат..

Где я сказал что Сначала, то есть вперед меня они гоняли, лет эдак 6 назад, когда практически у всех были старые авто?
Я гонял лет 6 назад.
Где я утверждал, что они гоняли более 6ти! лет назад?
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§ elektron
Re: Флуд и оффтопик часть 3
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1321
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 07.06.18 - 22:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ВИЛЬНЮС, 7 июн — РИА Новости. Четыре бронетранспортера Stryker столкнулись в Литве, пострадали 13 американских военных, которые принимают участие в учениях на территории страны, сообщила в четверг пресс-служба Минобороны балтийской республики.

Опять Путин виноват! ;-)
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12681
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 07.06.18 - 23:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Опять Путин виноват

Виноват каким образом?
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§ elektron
Re: Флуд и оффтопик часть 3
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1321
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 08.06.18 - 00:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12681
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 08.06.18 - 00:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Прямой линии насмотрелся что ли?
Как тебе Путин?
Кстати более 4х часов говорил..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12681
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 08.06.18 - 00:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А и вправду, почему коровье мясо называют говядина?
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12681
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 08.06.18 - 00:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хех..
Вместо какого то акима с Вологды сидел совершенно другой человек..
Дни акима сочтены?
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§ Алиса
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4152
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 08.06.18 - 00:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
А и вправду, почему

Марик , таких как ты много оказалось. Вот в нете даже решили на этот вопрос для таких ответить:
Цитата:
Сегодня во время "Прямой линии" Владимир Путин зачитал вопрос зрителя: "Почему мясо коровы называется говядиной?" На связи с президентом был курирующий вопросы сельского хозяйства вице-премьер Алексей Гордеев. Ему Путин и переадресовал вопрос: - К своему стыду, не могу ответить на этот вопрос. Нужно посмотреть в словаре, — ответил вице-премьер. Посмотреть в словаре — это правильное решение. Но подойдет не любой словарь, нужен этимологический (со сведениями о происхождении слов). "Слово "говядо" в древнеславянском языке означало "скот" или "скотина". Производное от него – "говядина", мясо скотины. В русском языке слово "говядо" не сохранилось, поэтому у нас название животного и мясо из него – слова разных корней. А, например, сербский язык сохранил слово "говэдо", это "скот" и, соответственно, "говэдино" — мясо скота по-сербски", — сказал филолог.

Вот ссылка - почитай побольше: ))) https://rosregistr.ru/raznoe/132598.html
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