|Цитата:
то как сначала они гоняют, о чем ты? Кто говорил что Сначала гоняли они, а потом я? Ты за цитатами то следи иногда и не выбрасывай какие то личные эмоции впереди паровоза.. Просто знаю менталитет тех, кто гоняет на дешевых авто, "чтоб не жалко было, куплю потом другое ведро".. Отсюда и преступная невнимательность.. И причем это систематически так практически со всеми..
Если ты так выражаешь свой поток сознания
Цитата:
1 А гоняют они как, как шумахеры, обгоняя новенькие авто, свой хлам то в большинстве не жаль..
2 Вот и результат..
3 Я на старой тоже гонял, по барабану на всех было..
Кто не следит за базар-вокзалом, так это ты
1 Я на старой тоже гонял, по барабану на всех было..
2 Вот и результат..
3 А гоняют они как, как шумахеры, обгоняя новенькие авто, свой хлам то в большинстве не жаль..