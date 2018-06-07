/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ 7-летнего ребенка сбили насмерть на пешеходном переходе в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 3«123»
§ NG.kz
7-летнего ребенка сбили насмерть на пешеходном переходе в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32816
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.06.18 - 17:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Второе за эту неделю ДТП, которое привело к гибели ребенка, произошло вчера, 6 июня, в 21.41 в районе Костанай-2. Факт подтвердили в пресс-службе ДВД Костанайской области. За 5 месяцев 2018 года в регионе зарегистрировано 24 ДТП с участием детей.
Читать новость

§ Медный
Re: 7-летнего ребенка сбили насмерть на пешеходном переходе в...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2374
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 07.06.18 - 18:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Предлагаю обсуждение перенести во флуд
Профайл

§ 112
Re: 7-летнего ребенка сбили насмерть на пешеходном переходе в...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12681
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 07.06.18 - 18:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bumerang:
Он обвиняет родителей, которые НЕ СМОТРЯТ за ребенком,

Хм..
То есть теперь родители погибшего ребенка виноваты в том, что ребенка сбили на пешеходном переходе?
Ну ну..
То есть это ты можешь сказать прямо им в глаза не отводя взгляда в реальности, пока они оплакивают свое дитя?
Профайл

§ 112
Re: 7-летнего ребенка сбили насмерть на пешеходном переходе в...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12681
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 07.06.18 - 18:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bumerang:
Как сейчас помню, как меня лет с 5 родители учили дорогу переходить, причем жили в Качаре, гд

То есть до 7ми лет ты знал абсолютно все правила?
Ты вообще это о чем?
Зачем так нагло врать то?
Тем более в Качарах одни микрорайоны и одна дорога вокруг них только..
Где на этой дороге штук 7 лежачих полицейских на расстоянии по метров 20 стоят, на которых авто буквально подпрыгивает на маленькой скорости?
Зачем сравнение не сравнимого?
Ты обвиняешь сейчас всех погибших семилетних детей в том, что они не знают абсолютно всех правил дорожного движения?
Ну побежал он, но по пешеходу же!
Или бежал он так яростно с каким то немыслимым спринтерским бегов в свои неполные 7 лет, что его из за скоростного режима не заметить вовсе?
Профайл

§ Медный
Re: 7-летнего ребенка сбили насмерть на пешеходном переходе в...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2374
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 07.06.18 - 18:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bumerang:
Он обвиняет родителей, которые НЕ СМОТРЯТ за ребенком

пардон, не было такого.
Профайл

§ 112
Re: 7-летнего ребенка сбили насмерть на пешеходном переходе в...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12681
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 07.06.18 - 18:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Рудном недавно 5ти летнего на пешеходе на смерть сбили, с бабушкой..
Она жива осталась.
Потому что 5ти летний пасан быстро шел по видимому и не знал абсолютно всех правил?
Да уж..
Профайл

§ 112
Re: 7-летнего ребенка сбили насмерть на пешеходном переходе в...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12681
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 07.06.18 - 19:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И уже сколько раз говорил, людишки, ну на крена вам дороги в частном секторе ровные, в Наримановке, во втором и во дворах около прям подъездов?
У нас проложили..
Только выходишь с крыльца и бац, шумахеры на приорах летят..
Открыльца ровно один метр..
Ребенок соскакивает с него и бежит метров 7 по инерции..
А тут приора..
Яма появилась, активисты старики собирали подписи чтоб пкск сделало дорогу ровнее..
Я вот водятел, говорю вам какого крена тут перед крыльцом нужна дорога?
Не подписал.
Потому что сам там чуть под авто не попадаю.
А там дети бегают по три года и асфальт выклали ровно на ширину легковушки..
Не больше не меньше.
Ребенок с великом там вне закона..
А ну он же должен знать правила, сидя на трехколесном велике, родители же виноваты, что он там во дворе на нем уселся..
А по идее он должен сделать себе велосипедную дорошку, вот не знает правил в три года..
Профайл

§ seroff
Re: 7-летнего ребенка сбили насмерть на пешеходном переходе в...
seroff


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 177
Регистрация: 28.04.14
Отправлено: 07.06.18 - 19:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bumerang:
а ты свечку держал? или его телефон? или как обычно по себе судишь

обоснуй как обычно !Я по сравнению даже с тобой, по блютузу разговариваю,а ты я смотрю один из водятлов? Ипрочти дальше если есть разум ещё.

[Исправлено: seroff, 07.06.2018 - 19:17]
Профайл

§ bumerang
Re: 7-летнего ребенка сбили насмерть на пешеходном переходе в...
bumerang


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 150
Регистрация: 03.06.15
Отправлено: 07.06.18 - 22:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Где на этой дороге штук 7 лежачих полицейских на расстоянии по метров 20 стоят, на которых авто буквально подпрыгивает на маленькой скорости?

Ты про что? Как обычно бла-бла? Во первых дорог хватает и во дворах. Во вторых лежачие появились года 2 назад и всего 2-3 шт. А я говорю про 90-е года вообще то.
Профайл

§ bumerang
Re: 7-летнего ребенка сбили насмерть на пешеходном переходе в...
bumerang


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 150
Регистрация: 03.06.15
Отправлено: 07.06.18 - 22:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Ты обвиняешь сейчас всех погибших семилетних детей в том, что они не знают абсолютно всех правил дорожного движения?

И снова твое балабольство. Где я писал про ВСЕ правила ПДД? Я писал про одно ЕДИНСТВЕННОЕ, которое ДОЛЖНЫ знать абсолютно все - как переходить дорогу! И все! И это правило, ребенок, если ЕГО УЧИТЬ - выучит и в 5 лет! А тут 7.
Профайл

§ bumerang
Re: 7-летнего ребенка сбили насмерть на пешеходном переходе в...
bumerang


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 150
Регистрация: 03.06.15
Отправлено: 07.06.18 - 22:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
И уже сколько раз говорил, людишки, ну на крена вам дороги в частном секторе ровные, в Наримановке, во втором и во дворах около прям подъездов?

И зачем как всегда все в одну куча сваливать? Я про дворовые территории ничего не говорил, это совсем другая тема, и вообще по дворам ограничение 5-10 км/ч вообще то, кто нарушает - тех я ни разу не защищал. А вот движение на улицах это совсем другая тема, тут скорость - 60км/ч, и тормозной путь не 1 метр. Поэтому и есть правила ПДД для ПЕШЕХОДОВ, которые ОНИ практически не выполняют! И еще раз по теме. Выше я писал выдержку из ПДД, что пешеход обязан. Если ребенок мал, и правил не знает, то РОДИТЕЛЬ ОБЯЗАН ЕГО СОПРОВОЖДАТЬ! В европе, родителей еще и посадят - за оставление ребенка в опасности. А у нас как обычно - водитель крайний окажется.
Профайл

§ 112
Re: 7-летнего ребенка сбили насмерть на пешеходном переходе в...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12681
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 07.06.18 - 23:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bumerang:
Во первых дорог хватает и во дворах. Во вторых лежачие появились года 2 назад

Не путай..
Дворовые дороги со скоростью в 59 разрешенных км в час с пешеходными дорошками, светофорами, стоянками для такси и автобусными разметками?
Ты что такое сочиняешь про Качар?
Одна там дорога, одна по кругу!
Отдельно идет в третий микрорайон, недодорога..
Ну и на гаражи и сам карьер ответвления..
Насчет 2 -3 года тоже вранье..
И ты знал как переходить дворовую дорогу по пешеходному переходу от крыльца что ли в 7 лет и никогда по двору не бегал?
Что это за чушь?
Профайл

§ 112
Re: 7-летнего ребенка сбили насмерть на пешеходном переходе в...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12681
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 07.06.18 - 23:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bumerang:
Я писал про одно ЕДИНСТВЕННОЕ, к

Нет.
Ты про Единственное не писал, ты писал про правила..
И да, там много правил для пешеходов, почему правило светофора не Единственное?
Или почему когда ты на велике, обязан остановиться и пойти пешком - не единственное?
Почему для начала посмотри на лево право, оцени дальность до светофора и тогда проходи не по пешеходу, не единственное?
Играть словами где научился то?
Насчет Учить..
То есть заниматься Зубрешкой в 6 лет, не имея на то практического применения...
Это такое для семилетки возможно?
Вот он на практике и сделал это и какой то от развалюхи, которая неслась в пределах правил 69 км в час и погиб..
Он что, в 7 лет мог расчитать скорость водятела, чтоб пропустить?
Как вообще такое у детей возможно, просчитать расстояние-скорость несущегося авто?
По моему анатомически невозможно!
До 12ти или 13ти лет!
Вот он и думал что там водятел обязан остановиться..
В чем ребенок то виноват?
Профайл

§ 112
Re: 7-летнего ребенка сбили насмерть на пешеходном переходе в...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12681
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 07.06.18 - 23:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bumerang:
про дворовые территории ничего не говорил, это совсем другая тема, и вообще по дворам ограничение 5-10 км/ч вообще то, кто нарушает - тех я ни разу не защищал. А вот движение на улицах это совсем другая тема, тут скорость - 60км/ч, и тормозной путь не 1 метр. Поэт

Так ты только что сравнил что изучил правила и ходил по правилам по двору Качара!
Я что ли это сказал?
Я сказал не сравнивай не сравнимое.
В Качарах и сейчас авто по дворам не несутся как вжаленые, и по единственной дороге там золотая молодешь только носится, но кроме лежачих полицейских около школы и стертой краски там же пешеходки, там ничего больше нет!
Какие такие правила ты там изучил в 5 лет, и смог бы ты тх применить в миллионном мегаполисе?
Профайл

§ 112
Re: 7-летнего ребенка сбили насмерть на пешеходном переходе в...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12681
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 07.06.18 - 23:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bumerang:
Если ребенок мал, и правил не знает

Он знал правила и не нужно винить в этом родителей..
Он же по пешеходке пошел, ну побежал, испугался что задавит первый водятел, на второго и нарвался..
С тобой такого не бывало на пешеходе, когда внезапно авто несется и ты просто вынужден или усилить шаг, не теряя достоинства, или если ты с ребенком, попытаться убежать от этого авто дальше?
А там тот на развалюхе с другой стороны..
Как мог ребенок просчитать еще и это, если взрослые ни крена этого не могут сделать в состоянии секундного аффекта, когда твоя жизнь идет на доли секунды?
Профайл

§ bumerang
Re: 7-летнего ребенка сбили насмерть на пешеходном переходе в...
bumerang


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 150
Регистрация: 03.06.15
Отправлено: 08.06.18 - 00:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Какие такие правила ты там изучил в 5 лет, и смог бы ты тх применить в миллионном мегаполисе?

Какой миллионный мегаполис? Костанай? Рудный? У тебя чего, обострение?
Профайл
Ответить 
Страница 2 из 3«123»
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 21, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 21
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
 
 
Номера телефонов города Костанай
 
Быстрее не бывает
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 43
Пользователей: 0
Всего: 43

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх