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bumerang:
про дворовые территории ничего не говорил, это совсем другая тема, и вообще по дворам ограничение 5-10 км/ч вообще то, кто нарушает - тех я ни разу не защищал. А вот движение на улицах это совсем другая тема, тут скорость - 60км/ч, и тормозной путь не 1 метр. Поэт
Так ты только что сравнил что изучил правила и ходил по правилам по двору Качара!
Я что ли это сказал?
Я сказал не сравнивай не сравнимое.
В Качарах и сейчас авто по дворам не несутся как вжаленые, и по единственной дороге там золотая молодешь только носится, но кроме лежачих полицейских около школы и стертой краски там же пешеходки, там ничего больше нет!
Какие такие правила ты там изучил в 5 лет, и смог бы ты тх применить в миллионном мегаполисе?