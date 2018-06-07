112 Re: 7-летнего ребенка сбили насмерть на пешеходном переходе в... #26





(Полноправные пользователи) Сообщений: 12681

Регистрация: 16.03.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:42 Цитата: bumerang:

Я писал про одно ЕДИНСТВЕННОЕ, к

Нет.

Ты про Единственное не писал, ты писал про правила..

И да, там много правил для пешеходов, почему правило светофора не Единственное?

Или почему когда ты на велике, обязан остановиться и пойти пешком - не единственное?

Почему для начала посмотри на лево право, оцени дальность до светофора и тогда проходи не по пешеходу, не единственное?

Играть словами где научился то?

Насчет Учить..

То есть заниматься Зубрешкой в 6 лет, не имея на то практического применения...

Это такое для семилетки возможно?

Вот он на практике и сделал это и какой то от развалюхи, которая неслась в пределах правил 69 км в час и погиб..

Он что, в 7 лет мог расчитать скорость водятела, чтоб пропустить?

Как вообще такое у детей возможно, просчитать расстояние-скорость несущегося авто?

По моему анатомически невозможно!

До 12ти или 13ти лет!

Вот он и думал что там водятел обязан остановиться..

В чем ребенок то виноват?