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§ NG.kz
Электронную систему рассмотрения уголовных дел внедрили в ДВД Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32816
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.06.18 - 20:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Программа охватывает все стадии уголовного процесса: от регистрации преступления, его расследования и до исполнения приговора. Она имеет высокую степень защиты от несанкционированного доступа к материалам уголовного дела.
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* Seviriya
Re: Электронную систему рассмотрения уголовных дел внедрили в...
Seviriya


(Пользователи)
Сообщений: 55
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.06.18 - 20:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
супер! :-)
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