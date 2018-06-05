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§ NG.kz
Диабет и гепатит могут убрать из списка значимых заболеваний в РК
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32816
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.06.18 - 12:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Список социально значимых заболеваний, по которым оказывается бесплатная медицинская помощь, предлагают значительно сократить. Об этом говорится в проекте приказа министра здравоохранения Казахстана, передает Tengrinews.kz.
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§ Валентин
Re: Диабет и гепатит могут убрать из списка значимых заболеваний...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7404
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 05.06.18 - 22:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Макарыч:
Значит, логично, что со стороны Государства обязательства тоже должны увеличиться, а их наоборот уменьшить хотят ))))
Где логика в феодальном государстве?


Денег нет, какая ещё логика нужна?

Цитата:
elektron:
не работают


Да и не предполагалось, я просто обозначил что они присутствуют (например, оплата взносов в ФСМС не менее 3 месяцев перед обращением).

Цитата:
elektron:
Так и я про тоже. вроде логичнее было бы просто ввести обязательное страхование для всех сначала, а после уже как то кастрировать систему


Над этим тоже работают.
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§ Валентин
Re: Диабет и гепатит могут убрать из списка значимых заболеваний...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7404
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 06.06.18 - 00:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Исключение диабета, гепатита и других заболеваний из перечня социально значимых не повлияет на количество предоставляемых бесплатных лекарств. Об этом заявил министр здравоохранения Елжан Биртанов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Я хотел бы успокоить наших граждан, особенно страдающих хроническими заболеваниями. Наоборот, Министерство здравоохранения хочет усилить роль поликлинического сектора для того, чтобы эти больные находились под надежным наблюдением и получали лекарства", - заверил министр.

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/isklyuchenie-diabeta-perechnya-znachimyih-bolezney-obyyasnil-345920/
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§ Валентин
Re: Диабет и гепатит могут убрать из списка значимых заболеваний...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7404
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 07.06.18 - 20:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Неожиданно толковое на тему :

https://m.forbes.kz/article/174466
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