Цитата: Макарыч:

Значит, логично, что со стороны Государства обязательства тоже должны увеличиться, а их наоборот уменьшить хотят ))))

Где логика в феодальном государстве?



Денег нет, какая ещё логика нужна?



Цитата: elektron:

не работают



Да и не предполагалось, я просто обозначил что они присутствуют (например, оплата взносов в ФСМС не менее 3 месяцев перед обращением).



Цитата: elektron:

Так и я про тоже. вроде логичнее было бы просто ввести обязательное страхование для всех сначала, а после уже как то кастрировать систему



Над этим тоже работают.