Моше Re: Когда в маркетах не все супер #48





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4420

Регистрация: 29.03.13 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:03 Цитата: nurgeldy:

подписавшийся под никами "Корреспондент или опер?" и "На заметку",

Правильно, только публичной оглаской и тыканием носом как котят - можно достичь повышения уровня сервиса. А то смотри-ка, с ними еще беседу проведи, да еще наверное и согласуй о чем писать, а о чем не писать. Может, они даже бесплатной рекламы хотят?



Именно поэтому они творят что хотят - на ценниках пишут одно, а на кассе вылетает другое, да и для многих торговых представителей не секрет (из их же уст слышал не раз), как некоторые костанайские супермаркеты регулярно ацетоном стирают старый срок годности и пишут новый...



Все их возмущения и завуалированные запугивания "статьями" - пусть свернут и засунут...Пусть подтягиваются в собственном сервисе.



Никаких контактов "до", иначе чистота эксперимента пропадает.

Более того, предлагаю вашему коллективу подумать над новой рубрикой - протестировать костанайские супермаркеты на предмет сервиса, качества товара и прочего...Их, конечно, ограниченное количество, и нужно проштудировать матчасть по части торговли, дабы определиться с пунктами оценки...



В России мне нравится один социальный медийный проект "Хрюши против".