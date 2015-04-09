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§ NG.kz
Когда в маркетах не все супер
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32815
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.04.15 - 00:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Костанае создан прецедент. Житель областного центра Иван Ларин подал в суд на руководство супермаркета «Тамаша». Поводом для иска стало воровство личных вещей из закрытой ячейки.
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§ 74
Re: Когда в маркетах не все супер
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4367
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 10.04.15 - 15:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Моше:
И я, пожалуй, кину свой камень в Тамашу. Как-то вечером, этой зимой, зайдя туда, задержался у полки с дезодорантами, стоял, выбирал. Минут 5 выбирал...

ОООо как я люблю троллить охранников этого суперкмаркита. о собенно как они с умным видом по рации... Белочка белочка, я грибок прием.. все чисто. Сейчас на ТНТ сериал ЧОП начался. Так что троллить вдвойне приятней будет ))
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Человек
Re: Когда в маркетах не все супер




Отправлено: 10.04.15 - 16:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вообще, у нас везде бардак, неужели только в крупных магазинах? Кафе, рестораны, ЦОНы, коммунальные предприятия, поликлиники, ВУЗы, автобусы и т.д. Плитка падает, машины взрываются на паркингах, люди травятся. Хоть кого-то наказали??? Шум поднялся и тут же все забыли. Так и живем... Мы сами во всем этом виноваты. Мы и наша лень, которая заразила наше общество. Жители все в полусонном состоянии... Многие живут от зарплаты до зарплаты. У большинства кредиты, проблемы, долги, поэтому никому ничего не надо. Своих проблем и так хватает. Разве нет? Сейчас, после этой статьи, руководство магазинов зашевелится, что-то конечно исправит, но пройдет время и все вернется на круги своя. Потому что, нашему народу нужен постоянный, тотальный контроль без которого мы не можем создать порядок самостоятельно, для начала, хотя бы в отдельно взятой семье...

§ Victor Yang
Re: Когда в маркетах не все супер
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10689
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 10.04.15 - 16:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Человек:
Мы сами во всем этом виноваты. Мы и наша лень, которая заразила наше общество. Жители все в полусонном состоянии

Ширше смотреть надо. Ну уволят одного, сотрудника, другого - на их место кто пойдет? Придет такой же. У нас нет страха остаться без работы. Оттого и качество такое. Работника нормального трудно найти - поэтому огрехи и допускаются.
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§ Моше
Re: Когда в маркетах не все супер
Моше


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4420
Регистрация: 29.03.13
Отправлено: 10.04.15 - 17:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
nurgeldy:
подписавшийся под никами "Корреспондент или опер?" и "На заметку",

Правильно, только публичной оглаской и тыканием носом как котят - можно достичь повышения уровня сервиса. А то смотри-ка, с ними еще беседу проведи, да еще наверное и согласуй о чем писать, а о чем не писать. Может, они даже бесплатной рекламы хотят?

Именно поэтому они творят что хотят - на ценниках пишут одно, а на кассе вылетает другое, да и для многих торговых представителей не секрет (из их же уст слышал не раз), как некоторые костанайские супермаркеты регулярно ацетоном стирают старый срок годности и пишут новый...

Все их возмущения и завуалированные запугивания "статьями" - пусть свернут и засунут...Пусть подтягиваются в собственном сервисе.

Никаких контактов "до", иначе чистота эксперимента пропадает.
Более того, предлагаю вашему коллективу подумать над новой рубрикой - протестировать костанайские супермаркеты на предмет сервиса, качества товара и прочего...Их, конечно, ограниченное количество, и нужно проштудировать матчасть по части торговли, дабы определиться с пунктами оценки...

В России мне нравится один социальный медийный проект "Хрюши против".
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§ 07Litra
Re: Когда в маркетах не все супер
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 9541
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 10.04.15 - 18:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
помню,кое-кто из форумных с гордостью заявлял,что он ТОЛЬКО в том супере "закупается",или в толь в ЭТОМ супере.... интересно,признаются ли они теперь в том,что их за лохов в суперах держали... :lol: :lol:
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§ peshexod
Re: Когда в маркетах не все супер
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3332
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 10.04.15 - 20:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В норме так вообще завал с камерами, сегодня забыл воду купить, хотел вернуться, кое как нашёл свободную и закрывающуюся ячейку.
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Для моще
Re: Когда в маркетах не все супер




Отправлено: 11.04.15 - 12:28
Комментарий удален модератором.

Сталько
Re: Когда в маркетах не все супер




Отправлено: 12.04.15 - 22:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Раньше были проблемы с оставлением сумок. Появились эти ящики-ячейки. Теперь требования потребителей поднимаются на новый уровень - нужны ячейки с индивидуальными секретами. Растем :lol:

grek
Re: Когда в маркетах не все супер




Отправлено: 06.11.16 - 18:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Рита:

кто очем а вы все о своем, смешно. ;-) ;-) ;-) ;-)

§ Seviriya
Re: Когда в маркетах не все супер
Seviriya


(Пользователи)
Сообщений: 54
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.06.18 - 19:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
культура суда на высоте , я восхищаюсь и поздравляю :-P :-P :-P :-P
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