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bumerang:
Как сейчас помню, как меня лет с 5 родители учили дорогу переходить, причем жили в Качаре, гд
То есть до 7ми лет ты знал абсолютно все правила?
Ты вообще это о чем?
Зачем так нагло врать то?
Тем более в Качарах одни микрорайоны и одна дорога вокруг них только..
Где на этой дороге штук 7 лежачих полицейских на расстоянии по метров 20 стоят, на которых авто буквально подпрыгивает на маленькой скорости?
Зачем сравнение не сравнимого?
Ты обвиняешь сейчас всех погибших семилетних детей в том, что они не знают абсолютно всех правил дорожного движения?
Ну побежал он, но по пешеходу же!
Или бежал он так яростно с каким то немыслимым спринтерским бегов в свои неполные 7 лет, что его из за скоростного режима не заметить вовсе?