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§ NG.kz
7-летнего ребенка сбили насмерть на пешеходном переходе в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32815
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.06.18 - 17:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Второе за эту неделю ДТП, которое привело к гибели ребенка, произошло вчера, 6 июня, в 21.41 в районе Костанай-2. Факт подтвердили в пресс-службе ДВД Костанайской области. За 5 месяцев 2018 года в регионе зарегистрировано 24 ДТП с участием детей.
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§ Медный
Re: 7-летнего ребенка сбили насмерть на пешеходном переходе в...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2374
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 07.06.18 - 18:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Предлагаю обсуждение перенести во флуд
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§ 112
Re: 7-летнего ребенка сбили насмерть на пешеходном переходе в...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12671
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 07.06.18 - 18:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bumerang:
Он обвиняет родителей, которые НЕ СМОТРЯТ за ребенком,

Хм..
То есть теперь родители погибшего ребенка виноваты в том, что ребенка сбили на пешеходном переходе?
Ну ну..
То есть это ты можешь сказать прямо им в глаза не отводя взгляда в реальности, пока они оплакивают свое дитя?
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§ 112
Re: 7-летнего ребенка сбили насмерть на пешеходном переходе в...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12671
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 07.06.18 - 18:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bumerang:
Как сейчас помню, как меня лет с 5 родители учили дорогу переходить, причем жили в Качаре, гд

То есть до 7ми лет ты знал абсолютно все правила?
Ты вообще это о чем?
Зачем так нагло врать то?
Тем более в Качарах одни микрорайоны и одна дорога вокруг них только..
Где на этой дороге штук 7 лежачих полицейских на расстоянии по метров 20 стоят, на которых авто буквально подпрыгивает на маленькой скорости?
Зачем сравнение не сравнимого?
Ты обвиняешь сейчас всех погибших семилетних детей в том, что они не знают абсолютно всех правил дорожного движения?
Ну побежал он, но по пешеходу же!
Или бежал он так яростно с каким то немыслимым спринтерским бегов в свои неполные 7 лет, что его из за скоростного режима не заметить вовсе?
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§ Медный
Re: 7-летнего ребенка сбили насмерть на пешеходном переходе в...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2374
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 07.06.18 - 18:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bumerang:
Он обвиняет родителей, которые НЕ СМОТРЯТ за ребенком

пардон, не было такого.
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§ 112
Re: 7-летнего ребенка сбили насмерть на пешеходном переходе в...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12671
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 07.06.18 - 18:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Рудном недавно 5ти летнего на пешеходе на смерть сбили, с бабушкой..
Она жива осталась.
Потому что 5ти летний пасан быстро шел по видимому и не знал абсолютно всех правил?
Да уж..
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§ 112
Re: 7-летнего ребенка сбили насмерть на пешеходном переходе в...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12671
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 07.06.18 - 19:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И уже сколько раз говорил, людишки, ну на крена вам дороги в частном секторе ровные, в Наримановке, во втором и во дворах около прям подъездов?
У нас проложили..
Только выходишь с крыльца и бац, шумахеры на приорах летят..
Открыльца ровно один метр..
Ребенок соскакивает с него и бежит метров 7 по инерции..
А тут приора..
Яма появилась, активисты старики собирали подписи чтоб пкск сделало дорогу ровнее..
Я вот водятел, говорю вам какого крена тут перед крыльцом нужна дорога?
Не подписал.
Потому что сам там чуть под авто не попадаю.
А там дети бегают по три года и асфальт выклали ровно на ширину легковушки..
Не больше не меньше.
Ребенок с великом там вне закона..
А ну он же должен знать правила, сидя на трехколесном велике, родители же виноваты, что он там во дворе на нем уселся..
А по идее он должен сделать себе велосипедную дорошку, вот не знает правил в три года..
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§ seroff
Re: 7-летнего ребенка сбили насмерть на пешеходном переходе в...
seroff


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Сообщений: 177
Регистрация: 28.04.14
Отправлено: 07.06.18 - 19:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bumerang:
а ты свечку держал? или его телефон? или как обычно по себе судишь

обоснуй как обычно !Я по сравнению даже с тобой, по блютузу разговариваю,а ты я смотрю один из водятлов? Ипрочти дальше если есть разум ещё.

[Исправлено: seroff, 07.06.2018 - 19:17]
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