112 Re: 7-летнего ребенка сбили насмерть на пешеходном переходе в... #20





(Полноправные пользователи) Сообщений: 12671

Регистрация: 16.03.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:02 И уже сколько раз говорил, людишки, ну на крена вам дороги в частном секторе ровные, в Наримановке, во втором и во дворах около прям подъездов?

У нас проложили..

Только выходишь с крыльца и бац, шумахеры на приорах летят..

Открыльца ровно один метр..

Ребенок соскакивает с него и бежит метров 7 по инерции..

А тут приора..

Яма появилась, активисты старики собирали подписи чтоб пкск сделало дорогу ровнее..

Я вот водятел, говорю вам какого крена тут перед крыльцом нужна дорога?

Не подписал.

Потому что сам там чуть под авто не попадаю.

А там дети бегают по три года и асфальт выклали ровно на ширину легковушки..

Не больше не меньше.

Ребенок с великом там вне закона..

А ну он же должен знать правила, сидя на трехколесном велике, родители же виноваты, что он там во дворе на нем уселся..

А по идее он должен сделать себе велосипедную дорошку, вот не знает правил в три года..