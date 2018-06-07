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§ NG.kz
Особенности «Духовного возрождения»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32814
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.06.18 - 09:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В этом году в рамках имиджевой программы «Рухани жангыру» на развитие Костанайской области потратят 4 млрд 586,5 млн тенге - практически в 2 раза больше, чем в прошлом.
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§ Трэвэл
Re: Особенности «Духовного возрождения»
Трэвэл


(Пользователи)
Сообщений: 7
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 07.06.18 - 15:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"подобные вопросы даже задавать неудобно - карман-то не бюджетный, а спонсорский"
так вот именно... вы сами ответили на все свои вопросы. Такое ощущение, что это вы бюджет пополнили, а теперь ищите потерянные деньги.
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* Маркс
Re: Особенности «Духовного возрождения»
Маркс


(Пользователи)
Сообщений: 12
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 07.06.18 - 15:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Сидеть без ни крена как во времена наследников Святоши, которые только и делали что тратили те малые деньги, которые поступали, только на себя?
Пусть как говорится и он пожует, но и нам перепадет..

Им-то перепадет в любом случае. Только хорошо бы и нам доставалось что-нибудь дельное, а не какая-то никому не нужная фигня, которую надо побыстрее загнать спонсору по спекулятивной цене, выдав обычные булыжники за драгоценные камни.
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* Артем Марусич
Re: Особенности «Духовного возрождения»
Артем Марусич


(Журналисты)
Сообщений: 24
Регистрация: 27.04.18
Отправлено: 07.06.18 - 16:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
2 Трэвэл, так то бюджет пополняют все - кто работают и платят налоги.
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* Маркс
Особенности «Духовного возрождения»
Маркс


(Пользователи)
Сообщений: 12
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 07.06.18 - 16:58
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