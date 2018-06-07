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§ NG.kz
Остаться без огородов могут жители пригорода Костаная из-за работ коммунальщиков
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32814
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.06.18 - 16:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В поселке Амангельды (Красный партизан) на участках, где сейчас находятся огороды жителей домов №№ 1, 2 и 3 по ул. Рудненской и дома № 2 по улице Мира, будут проводиться плановые работы ГКП "Костанай-Су".
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§ Victor Yang
Re: Остаться без огородов могут жители пригорода Костаная из-за...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10689
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 07.06.18 - 16:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Пресс-секретарь ГКП "Костанай-Су" пообещала "НГ" прокомментировать ситуацию позже.

А что тут комментировать, если имеет место самозахват земли?
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§ лимон
Re: Остаться без огородов могут жители пригорода Костаная из-за...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 706
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 07.06.18 - 16:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
огороды там меньше 30 лет, к концу 90-х годов появились
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