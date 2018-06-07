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§ NG.kz
Причину задержек рейсов Костанай-Анталия прокомментировала авиакомпания SCAT
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32814
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.06.18 - 14:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За последние две недели самолеты авиакомпании SCAT рейсом Костанай-Анталия задерживались дважды. Вылет откладывали примерно на 12 часов. Первый случай произошел 29 мая, второй - 5 июня.
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§ 112
Re: Причину задержек рейсов Костанай-Анталия прокомментировала...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12657
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 07.06.18 - 14:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не понял, что за отель, у которого один день стоит 270 долларов?
Тогда думаю для того, кто снял этот отель, 270 долларов не деньги..
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§ Сергей_я
Re: Причину задержек рейсов Костанай-Анталия прокомментировала...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2482
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 07.06.18 - 15:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
мы теряем один день и переплачиваем $270 за отель.

Там же номера в отелях по 50 баксов стоят максимум.
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