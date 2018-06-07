Цитата: 112:

Сидеть без ни крена как во времена наследников Святоши, которые только и делали что тратили те малые деньги, которые поступали, только на себя?

Пусть как говорится и он пожует, но и нам перепадет..

Им-то перепадет в любом случае. Только хорошо бы и нам доставалось что-нибудь дельное, а не какая-то никому не нужная фигня, которую надо побыстрее загнать спонсору по спекулятивной цене, выдав обычные булыжники за драгоценные камни.