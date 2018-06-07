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§ NG.kz
О вербовке школьников в систему наркотрафика предупредили казахстанцев
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32814
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.06.18 - 14:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Новая схема подразумевает продажу наркотиков с помощью школьников, которым предлагают "высокооплачиваемую работу" на время летних каникул. Школьников и студентов находят через социальные сети и мессенджеры.
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§ 112
Re: О вербовке школьников в систему наркотрафика предупредили...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12657
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 07.06.18 - 14:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если малолетка хочет заработать, этот выбор нужно только поощрять..
И полицейским и этим правозащитникам, стоили бы отлавливать рыпку по крупнее, чем гоняться за малолетками по степям в поисках узнатия того, кем они там работают и что переносят..
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§ лимон
Re: О вербовке школьников в систему наркотрафика предупредили...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 706
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 07.06.18 - 15:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
этот выбор нужно только поощрять..


ага, и составить трудовой договор на перевозку наркотических средств
Профайл
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