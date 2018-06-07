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§ NG.kz
Откуда взялась такая услуга?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32814
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.06.18 - 09:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Имеют ли право работники «Казахтелекома» брать абонентскую плату за бесплатные переговоры по телефону с Россией, если я в период с февраля 2017 года по март 2018 года не сделала ни одного звонка? Я обратилась в компанию, мне в возврате денег отказали.
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§ dandiv
Re: Откуда взялась такая услуга?
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 590
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 07.06.18 - 09:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А запись дали прослушать? Что-то сомневаюсь, что у телекома аудиозаписи хранятся более года ;-)
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§ лимон
Re: Откуда взялась такая услуга?
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 706
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 07.06.18 - 10:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
главное подключиться можно по телефону, а отказаться только через написания заявления в офисе
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§ dandiv
Re: Откуда взялась такая услуга?
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 590
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 07.06.18 - 10:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
главное подключиться можно по телефону

Самое интересное то, что подключиться можно даже не зная об этом ;-)
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§ Маркс
Re: Откуда взялась такая услуга?
Маркс


(Пользователи)
Сообщений: 12
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 07.06.18 - 15:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Есть два способа грабить пенсионеров: законный и незаконный. Солидные компании, как и Остап Ибрагимович, предпочитают сравнительно честные способы отъема денежных знаков. Тем более, что интерактивное общение можно построить таким образом, что при прослушивании выявится, что клиент завещал компании все свое имущество и заверил эту неудержимую волю, сказав свой номер счета и пароль.

Любой подтвердит желание бесплатно звонить, получать подарки, бонусы, путевки по смешным ценам. Только о том, что потом придется оплатить эту халяву сторицей, благодетели обычно умалчивают. Так и действуют, как Алиса с Базилио:

Пока пенсионеры есть вокруг
Удачи мы не выпустим из рук
На стариков не нужен нож
Им чуть наврешь про медный грош
И обдирай как хошь!

Лап та бу пенсию дай.
Лап та бу денежки дай.
Лап та бу быстренько дай, дай дай дай,
Лап та бу ди бу ду дай.
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