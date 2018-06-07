Маркс Re: Откуда взялась такая услуга? #4





(Пользователи) Сообщений: 12

Регистрация: 01.06.18 (Пользователи) Отправлено: - 15:05 Есть два способа грабить пенсионеров: законный и незаконный. Солидные компании, как и Остап Ибрагимович, предпочитают сравнительно честные способы отъема денежных знаков. Тем более, что интерактивное общение можно построить таким образом, что при прослушивании выявится, что клиент завещал компании все свое имущество и заверил эту неудержимую волю, сказав свой номер счета и пароль.



Любой подтвердит желание бесплатно звонить, получать подарки, бонусы, путевки по смешным ценам. Только о том, что потом придется оплатить эту халяву сторицей, благодетели обычно умалчивают. Так и действуют, как Алиса с Базилио:



Пока пенсионеры есть вокруг

Удачи мы не выпустим из рук

На стариков не нужен нож

Им чуть наврешь про медный грош

И обдирай как хошь!



Лап та бу пенсию дай.

Лап та бу денежки дай.

Лап та бу быстренько дай, дай дай дай,

Лап та бу ди бу ду дай.