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§ NG.kz
Особенности «Духовного возрождения»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32811
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.06.18 - 09:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В этом году в рамках имиджевой программы «Рухани жангыру» на развитие Костанайской области потратят 4 млрд 586,5 млн тенге - практически в 2 раза больше, чем в прошлом.
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§ лимон
Re: Особенности «Духовного возрождения»
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 704
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 07.06.18 - 09:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
было бы удивительно, если бы было наоборот - гранит вместо мрамора
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§ Vradon
Re: Особенности «Духовного возрождения»
Vradon


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Сообщений: 44
Регистрация: 10.05.17
Отправлено: 07.06.18 - 11:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
По счастливой случайности, изучая вазоны, полученные в дар от щедрых спонсоров программы «Рухани жангыру», на нижней плите вазона мы обнаружили скол. Кусочек камня лежал рядом на брусчатке. Е Источник: http://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=620&storyid=24417&1528348863
по очень «счастливой случайности « кусок мрамора отделился от мрамора и тупо лежал на земле. Видимо ждал корреспондентов НГ. Попахивает прочей городского имущества.
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§ Azaibragimova
Re: Особенности «Духовного возрождения»
Azaibragimova


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Сообщений: 1
Регистрация: 04.06.18
Отправлено: 07.06.18 - 11:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ремонт дорог это одно, а памятники это совсем другое! Мы должны знать нашу историю и чтить наших герое! Мы ездим в другие города и страны, смотрим памятники, узнаем историю! Так почему же мы у себя не хотим сделать так же?! Наша история продолжается в памятниках и мы должны помнить об этом!
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§ Trueman4400
Re: Особенности «Духовного возрождения»
Trueman4400


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Сообщений: 67
Регистрация: 12.01.16
Отправлено: 07.06.18 - 11:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уж если и разбираться в программе, то надо начинать с того, какие приоритеты существуют. Их несколько, главный из которых, пожалуй, духовное возрождение. Конечно и брусчатка важна, но знать, для многих это знание открытое впервые, кто такой Шак Шак Жанибек, его личность в истории края и другие моменты гораздо важнее. Ведь, что скрывать, долгое время, эта история просто игнорировалась. Главный вопрос автора за сей счет сей банкет? так вот поговорите с предпринимателями, которые в этом меценатстве видят свою главную миссию, вернуть нас к богатой истории и своего края.
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§ Trueman4400
Re: Особенности «Духовного возрождения»
Trueman4400


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Сообщений: 67
Регистрация: 12.01.16
Отправлено: 07.06.18 - 11:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще хочу привести пример, когда мы приезжаем в Турцию, то восхищается их историей. Там все сплошное Рухани жангыру. И еще деньги платим за то, чтобы прикоснуться опять же к истории. А между прочим, Костанайская область располагает большим потенциалом сакральных мест. так вот и получается приятнее знать много о других, чем о местах, где мы родились, живем. Лучше камни анализировать, чем сделать хороший экскурс в историю.
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§ Seviriya
Re: Особенности «Духовного возрождения»
Seviriya


(Пользователи)
Сообщений: 53
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.06.18 - 11:47
Комментарий удален модератором.
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§ Трэвэл
Re: Особенности «Духовного возрождения»
Трэвэл


(Пользователи)
Сообщений: 6
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 07.06.18 - 11:48
Комментарий удален модератором.
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§ Трэвэл
Re: Особенности «Духовного возрождения»
Трэвэл


(Пользователи)
Сообщений: 6
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 07.06.18 - 11:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хочется спросить авторов, как много денег они вложили в описанные в статье проекты? Складывается впечатление, что львиную долю, если так сильно переживают за каждый сколотый кусок.
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§ 112
Re: Особенности «Духовного возрождения»
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12654
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 07.06.18 - 12:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хех..
С одной стороны..
Но с другой, не было бы этих вазонов или газонов, не было бы выбито и остальных денег..
Как подарить ребенку например дорогую безделушку, но в то же время и деньгами дать, чтоб родители уже что то там купили..
Да, вместо безделушки можно было бы купить детишкам с детдома целый гардероб на это, но мы ведь хотим подарить именно этому ребенку..
Своему так сказать..
Но если ребенок не хочет подарка, то и денег ему как вроде не нужно..
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§ 112
Re: Особенности «Духовного возрождения»
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12654
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 07.06.18 - 12:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да и даренному коню в зубы не смотрят..
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§ Маркс
Re: Особенности «Духовного возрождения»
Маркс


(Пользователи)
Сообщений: 9
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 07.06.18 - 12:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Как подарить ребенку например дорогую безделушку, но в то же время и деньгами дать, чтоб родители уже что то там купили..

Вот именно, что если ребенку дать деньги, то он пойдет и купит какую-нибудь фигню. Поэтому до определенного времени родители должны контролировать ребенка и его покупки. А если ребенка отправить в магазин одного, да еще с большим кошельком, то злые продавцы могут втюхать неопытному малышу каких-нибудь пегасов, которые и в квартиру не поместятся, или гранитные поребрики вместо плинтусов.
Цитата:
112:
Да и даренному коню в зубы не смотрят..

Да не только смотрят, но даже прямо называют, кто что подарит.
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§ yudjin
Re: Особенности «Духовного возрождения»
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5340
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 07.06.18 - 13:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодцы НГ, хороший укол в очередное осиное гнездо!
Сдаётся мне та еще сантабарбара из зала суда когда-нибудь нас ждёт...
А по ощущениям кто-то заврался прикрываясь рухнамой... доходит до смешного...
однажды, чиновник заявил, что даже жральню вместо сквера строили в рамках "духовного возрождения"... умора, однако...
А так мне кажется идет просто освоение бюджета, а для назойливых журналюг придумали щедрых меценатов... чтобы не совали свой нос куда не надо.
Хотя верю, что и прикормленные предприниматели имеются (список бы еще опубликовали) , и меморандумы о спонсорской помощи подписываются, и делают они то, что им в кабинете укажут на 3 копейки с отчётом в 3 рубля... патамушта, патамушта.... "дружить надо с властью".
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