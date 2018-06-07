Цитата: 112:

Как подарить ребенку например дорогую безделушку, но в то же время и деньгами дать, чтоб родители уже что то там купили..

Вот именно, что если ребенку дать деньги, то он пойдет и купит какую-нибудь фигню. Поэтому до определенного времени родители должны контролировать ребенка и его покупки. А если ребенка отправить в магазин одного, да еще с большим кошельком, то злые продавцы могут втюхать неопытному малышу каких-нибудь пегасов, которые и в квартиру не поместятся, или гранитные поребрики вместо плинтусов.

Цитата: 112:

Да и даренному коню в зубы не смотрят..

Да не только смотрят, но даже прямо называют, кто что подарит.