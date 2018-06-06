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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12652
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 06.06.18 - 23:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Присоединяюсь

Вам там хорошо, дарите мерседесы, польспагены..
У нас все не совсем просто..
Хотел подарить что то, и второе нарушение..
Да уш..
Наши органы умеют подкольнуть..
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§ elektron
Re: Флуд и оффтопик часть 3
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1319
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 06.06.18 - 23:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Главное не подарок, а внимание, ты же поздравил от души и своими словами, чего же боле!
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12652
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 06.06.18 - 23:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Главное не подарок, а внимание, ты же позд

Не знаю..
Со вступлением в капитализм и это ощутилось только после нулевых, Внимание как то отошло на второй план..
Сейчас все стараются деньгами, может это своеобразное приспособление к новой реальности..
Но цветочки, вазочки, еще что то, у нас отходят на второй план..
А если подарили сковоротку, то ты ее передариваешь порой..
Наверно чтоб тебя нп лупили..
А мои поздравления искренние и я хотел их так сказать преподнести в реальность..

[Исправлено: 112, 06.06.2018 - 23:57]
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§ drakon
Re: Флуд и оффтопик часть 3
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13940
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 07.06.18 - 00:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ребята! Спасибо всем за Поздравление!!!
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12652
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 07.06.18 - 00:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Спасибо всем за Поздравление!!!

Спасибом просто так у нас не отделаешься..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12652
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 07.06.18 - 00:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати если когда то приедишь сюда, повожу тебя по твоим местам детства..
Ну если конечно буду работоспособен и здоров..
Уже третий месяц как за рулем могу ездить, но уже не как профессионал..
Про хату не говорю, потому что знаю что это дело очень личное..
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