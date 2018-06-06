Цитата: elektron:

Главное не подарок, а внимание, ты же позд

Не знаю..

Со вступлением в капитализм и это ощутилось только после нулевых, Внимание как то отошло на второй план..

Сейчас все стараются деньгами, может это своеобразное приспособление к новой реальности..

Но цветочки, вазочки, еще что то, у нас отходят на второй план..

А если подарили сковоротку, то ты ее передариваешь порой..

Наверно чтоб тебя нп лупили..

А мои поздравления искренние и я хотел их так сказать преподнести в реальность..



[Исправлено: 112, 06.06.2018 - 23:57]