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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12652
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 06.06.18 - 22:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:

Долго же..
Как правило я больше 2х 3х минут не смотрю ролики..
Даже извержение в воду вулкана сегодня целая минута для меня была вечность..
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§ drakon
Re: Флуд и оффтопик часть 3
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13940
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.06.18 - 23:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
(а для определённого круга лиц так и подавно!) денёк.

А про меня и не вспомнил - никто.
Я тоже сегодня - родился... :lol: :oops:
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12652
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 06.06.18 - 23:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
про меня и не вспомнил - никто.

Дракоша, мои искренние поздравления..
Не люблю сентиментальность, но для тебя сделаю Исключение..
Да, жизнь не поле перейти..
А в итоге кажется что перешел быстро, за секунду..
Родился где конкретно?
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§ drakon
Re: Флуд и оффтопик часть 3
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13940
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.06.18 - 23:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Родился где конкретно?

Свердловская область,г.Волчанск,РСФСР... :lol:
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12652
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 06.06.18 - 23:15
Комментарий удален модератором.
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12652
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 06.06.18 - 23:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Свердловская область,г.Волчанск,РСФСР.

О да ты Земляк практически, далеко там Богдановичи?
Моя Родина..
Я ее не помню..
Написали уже Уская..
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§ таноми52
Re: Флуд и оффтопик часть 3
таноми52


(Пользователи)
Сообщений: 38
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 06.06.18 - 23:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поздравляю Вас, уважаемый drakon! Хоть лично с Вами не знакома, но как участница одного с Вами форума, надеюсь, имею на это право. Желаю долгой форумной жизни с интересными темами и комментами!
:-)
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12652
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 06.06.18 - 23:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я как раз справляю Днюху Пушкина..
А сейчас штрафной выпью за дракошу..
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§ Алиса
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4151
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 06.06.18 - 23:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А про меня и не вспомнил - никто.
Я тоже сегодня - родился..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12652
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 06.06.18 - 23:27
Комментарий удален модератором.
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§ таноми52
Re: Флуд и оффтопик часть 3
таноми52


(Пользователи)
Сообщений: 38
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 06.06.18 - 23:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Упс, насчет письменности ошибочка.
День русского языка, так правильно.


Вообще-то, вот так правильно: Международный день русского языка.
Российский и международный государственный праздник, посвящённый русскому языку. Отмечается 6 июня, в день рождения А. С. Пушкина: в Российской Федерации праздник учреждён в 2011 году; в ООН учреждён в 2010 году.
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12652
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 06.06.18 - 23:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кяри Эн Мосс..
Что то пытается сказать нам этот британский ник..
Наверно о том, как она не любит британцев..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12652
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 06.06.18 - 23:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Упс..
Второе мое нарушение, которое вижу..
Ну, теперь и до третьего недалеко..
Бальзам кому то на душу..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12652
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 06.06.18 - 23:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Реклама неправедного образа жизни в честь дракоши..
Дракоша, ты мне будешь должен ПП..
Вот чем я рисканул..
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§ elektron
Re: Флуд и оффтопик часть 3
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1319
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 06.06.18 - 23:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А про меня и не вспомнил - никто.Я тоже сегодня - родился...

Присоединяюсь !!!

Желаем радости, успеха,
Здоровья крепкого вагон,
Центнер любви, три тонны смеха,
Моментов счастья — миллион!
С Днём Рождения! :lol:
Профайл
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