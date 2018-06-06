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≡ Обвиняемым в получении взяток начальнику отдела РЭО и его заместителю вынесли приговор в Рудном		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Обвиняемым в получении взяток начальнику отдела РЭО и его заместителю вынесли приговор в Рудном
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32806
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.06.18 - 19:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В уголовном деле было 26 эпизодов, фигурировал 21 свидетель. Сумма взяток измерялась от 5 000 до 30 000 тенге. Всего с декабря 2017-го и по январь 2018 года обвиняемые незаконно получили более 250 000 тенге.
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§ Seviriya
Re: Обвиняемым в получении взяток начальнику отдела РЭО и его...
Seviriya


(Пользователи)
Сообщений: 52
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 06.06.18 - 19:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а ларчик "просто" открывался :-P
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§ 112
Re: Обвиняемым в получении взяток начальнику отдела РЭО и его...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12631
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 06.06.18 - 20:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если сажать то сажать как минимум нужно было еще человек 20..
Смотрю они на жыпах спокойно на "пенсии" гоняют..
И молодых тоже повыкидывали и старичков..
Вместо посадок то..
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