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§ NG.kz
Верховный суд оправдал казахстанку, забравшую свою зарплату из кассы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32806
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.06.18 - 18:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Из материалов дела следует, что осужденная устроилась продавцом в магазин по реализации строительных материалов. Была достигнута устная договоренность о ежемесячной оплате наличными в размере 60 тысяч тенге.
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§ сайлау курманов
Re: Верховный суд оправдал казахстанку, забравшую свою зарплату...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2751
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 06.06.18 - 18:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
у меня тоже была такая работница , срывала из кассы оставив коллег на несколько дней без сигарет и заявленного товара ,
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§ Алиса
Re: Верховный суд оправдал казахстанку, забравшую свою зарплату...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4150
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 06.06.18 - 18:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
была такая работница

Сайлау, но ведь человеку жить на что-то надо? Не будет же воздухом питаться. Может стоило поискать выход какой-то, чтобы не доводить до этой ситуации .... :oops:
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§ seroff
Re: Верховный суд оправдал казахстанку, забравшую свою зарплату...
seroff


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 173
Регистрация: 28.04.14
Отправлено: 06.06.18 - 18:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А может надо вовремя платить и не такие мизерные з.п ? Или вы считаете себя божками местного разлива? Относитесь к людям как к себе и будет вам отдача такая же.

[Исправлено: seroff, 06.06.2018 - 18:22]
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