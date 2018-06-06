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§ NG.kz
Назарбаев поддержал предложение Машкевича
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32806
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.06.18 - 17:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Предложение Александра Машкевича о создании национальной экосистемы по работе с данными в Казахстане поддержал Глава государства Нурсултан Назарбаев.
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§ 112
Re: Назарбаев поддержал предложение Машкевича
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12631
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 06.06.18 - 17:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, а как у них в Израиле..
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§ сайлау курманов
Re: Назарбаев поддержал предложение Машкевича
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2751
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 06.06.18 - 18:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
нафига это ему надо
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§ Добринцофф
Re: Назарбаев поддержал предложение Машкевича
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6066
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 06.06.18 - 18:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Начните с малого,сделайте хотя бы просто ТО своим терминалам в Евразийском на Дулатова,а то пока денежку закинешь,автомат её несколько раз выплюнет.
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