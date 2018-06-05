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§ NG.kz
Охоту на сурков разрешат в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32806
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.06.18 - 15:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом "НГ" сообщил сегодня, 5 июня, руководитель отдела животного мира и охотничьих хозяйств областной инспекции лесного хозяйства и животного мира Боранбай АЙТКУЖИН. И напомнил, какие документы обязательно должны быть у охотников.
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§ Алиса
Re: Охоту на сурков разрешат в Костанайской области
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4150
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 06.06.18 - 18:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
amduscias:
Да, дроф меньше стало, всяких мелких пичуг. Цитата:


о чем говорить, если лет за 20 в городе множества видов птиц уже не увидишь!!! Любители "озеленения" помогли им исчезнуть. Зато вороны, галки и иные мусорные птицы - чувствуют себя комфортно.
Разве нормально , что в городе в норме увидеть грачей, опять же толпами гуляющих по обочинам дорог...
Все это последствия "трудолюбивых" любителей флоры и фауны....

[Исправлено: Алиса, 06.06.2018 - 18:05]
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