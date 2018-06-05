Алиса Re: Охоту на сурков разрешат в Костанайской области #15





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4150

Регистрация: 21.06.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:00 Цитата: amduscias:

Да, дроф меньше стало, всяких мелких пичуг. Цитата:



о чем говорить, если лет за 20 в городе множества видов птиц уже не увидишь!!! Любители "озеленения" помогли им исчезнуть. Зато вороны, галки и иные мусорные птицы - чувствуют себя комфортно.

Разве нормально , что в городе в норме увидеть грачей, опять же толпами гуляющих по обочинам дорог...

Все это последствия "трудолюбивых" любителей флоры и фауны....



[Исправлено: Алиса, 06.06.2018 - 18:05] Да, дроф меньше стало, всяких мелких пичуг. Цитата: