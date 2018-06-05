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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12631
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 05.06.18 - 23:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и что то кукушка сегодня вон там на самой макушки отдаленной березы, на сколько взяла сотка, раскукукалась..
Куку куку и летают вокруг две штуки..



12 раз насчитал один раз..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12631
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 05.06.18 - 23:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А тут мы закидали картошку..
Вкус детства..
Начали всегда так делать..
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§ Seviriya
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Seviriya


(Пользователи)
Сообщений: 52
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 06.06.18 - 00:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Ты за всех-то не пиши!

супер ответ и самокритика есть, молодец, что скажешь :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
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§ Алиса
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4150
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 06.06.18 - 13:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Бригада моя что то там сидит..

Марик, твоя "бригада" в белых брюках работает? Типа у тебя там грязи нету? или они так умудряются не пачкаться? :-o :-o :-o
У меня не получается на даче так - не хочешь, а на землю коленками упадешь :oops:

Цитата:
elektron:
Марик садок это вроде называется. Рыбу пойманную собирать, чтоб не

Марик, может в беспамятство впал - не помнит как рыбачил или чью-то арендовал в советское время для ... картошки и лежит до сих пор ))))

[Исправлено: Алиса, 06.06.2018 - 13:33]
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12631
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 06.06.18 - 15:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
Марик, твоя "бригада" в белых брюках работает? Типа у тебя там грязи нету? или они так умудряются не пачкаться?
У меня не получается на даче

Наверно для сэлфи приоделись..
Сейчас же это модно, вон акимы вообще в голубых чистых кросовках грязь по субботникам убирают..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12631
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 06.06.18 - 15:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Но все таки мы чумазые пришли, две стиралки включили в 23.00 вещи стирать..
Отмывался я уже в час ночи под душем..
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§ Горожанин_kst
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Горожанин_kst


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Сообщений: 1177
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 06.06.18 - 16:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Господа, только шта на Законе.KZ вычитал какой сёдня знаменательный для нашей области (а для определённого круга лиц так и подавно!) денёк. А именно: В 1972 году в этот день родился Архимед Бегежанович Мухамбетов. Ур-р-р-р-а товарисчи!
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 4655
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 06.06.18 - 16:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:

Сегодня еще и А.С. Пушкин родился.
И день русской письменности.
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§ Горожанин_kst
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1177
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 06.06.18 - 16:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Сейчас же это модно, вон акимы вообще в голубых чистых кросовках грязь по субботникам убирают..

это те, которые потом в прохарях зону под Уськаманом топтали?)))) Дык, скажу больше, скоро оне на местном поселении будут обчественными работами заниматься, т.с. отрабатывать долг перед родиной, уже не тока по субботникам, смею надеяцца)))Надеюсь запаса кроссовок хватит для святого дела.
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 4655
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 06.06.18 - 16:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Упс, насчет письменности ошибочка.
День русского языка, так правильно. :lol:
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12631
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 06.06.18 - 17:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
именно: В 1972 году в эт

Молодой..
Я для него Агашка выходит, мудрый старец..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12631
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 06.06.18 - 17:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и с ходу, пока с Костаная приехал и на дачу..

Я помню чудное мгновенье
Передо мной явился ты
Мой Форум будто привиденье
Слов интеллекта красоты..

В томленьях грусти безнадежной,
В тревогах шумной суеты,
Звучали голоса мне нежно
И снились форумчан черты

Шли годы. Бурь порыв мятежный
Рассеял прежние мечты,
И я забыл тот Форум нежный,
Твои небесные черты..

В квартире, в мраке заточенья
Тянулись тихо дни мои
Без божества, без вдохновенья,
Без слез, без жизни, без любви.

Душе настало пробужденье:
И вот опять явился ты
ПП, мое ты вдохновенье
Мой статус чистой красоты..

И сердце бьется в упоенье,
И для него воскресли вновь
ОК, Тимура слов мгновенье
И жизнь, и слезы, и любовь..

Кушкин.
06.06.18.
Милому Форуму..

[Исправлено: 112, 06.06.2018 - 17:51]
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12631
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 06.06.18 - 19:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С большим удовольствием поливаю дачу и попутно мою машЫну..
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