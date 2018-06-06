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§ NG.kz
На процессе по делу о драке возле клуба West дал показания потерпевший
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 32806
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.06.18 - 17:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Суд № 2 Костаная продолжил рассматривать дело в отношении Дамира ЕСЫМГАЛИЕВА, обвиняемого в ограблении Жаслана РАМАЗАНОВ во время драки, которая произошла в феврале возле ночного клуба West. 5 июня были допрошены потерпевший и трое свидетелей.
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§ Обликоморале
Re: На процессе по делу о драке возле клуба West дал показания...
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 4655
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 06.06.18 - 17:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и веселуха.
На лицо разбой и опг с одной стороны.
Со второй тоже смех и грех.
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