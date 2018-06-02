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§ NG.kz
ИВАНОВ: Функция лжи
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32803
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.06.18 - 12:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В далеком советском прошлом родители и учителя твердили нам, что обманывать нехорошо. Законы пионеров и октябрят гласили, что они честные, правдивые ребята, а через эти организации проходили абсолютно все.
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§ Горожанин_kst
Re: ИВАНОВ: Функция лжи
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1177
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 06.06.18 - 17:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Для мирового сообщества, главное Южной Кореи и Японии

Скажу Вам по секрету...тока никому!...у нас нонче Сингапур в фаворе, б-р-р-р-ём равнение на Сингапур, панимашь. А Кореи там (обои), Жапония...так то не наша тема!
"Гондурас, Гондурас, в сердце каждого из нас!"(с)
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* Обликоморале
ИВАНОВ: Функция лжи
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 4653
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 06.06.18 - 17:32
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