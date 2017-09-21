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§ NG.kz
Как видят в России современный Казахстан.
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32803
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.09.17 - 18:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня прочитал на новостном сайте очень интересную статью. Сравнил с тем, что читаю на страницах НГ и не только. Очень даже показательно!
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§ Змея Подколодная
Re: Как видят в России современный Казахстан.
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 472
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 06.06.18 - 13:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Seviriya

Вот тебя таращит, болезная, все в маразме бьешься.
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§ Seviriya
Re: Как видят в России современный Казахстан.
Seviriya


(Пользователи)
Сообщений: 51
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 06.06.18 - 16:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
Вот тебя таращит, болезная, все в маразме бьешься.

самокритика это хорошо. продолжайте в том же духе :-P
Профайл
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