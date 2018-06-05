Цитата: 112:

Бригада моя что то там сидит..

Марик, твоя "бригада" в белых брюках работает? Типа у тебя там грязи нету? или они так умудряются не пачкаться?

У меня не получается на даче так - не хочешь, а на землю коленками упадешь



Цитата: elektron:

Марик садок это вроде называется. Рыбу пойманную собирать, чтоб не

Марик, может в беспамятство впал - не помнит как рыбачил или чью-то арендовал в советское время для ... картошки и лежит до сих пор ))))



[Исправлено: Алиса, 06.06.2018 - 13:33]