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§ NG.kz
ИВАНОВ: Функция лжи
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32803
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.06.18 - 12:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В далеком советском прошлом родители и учителя твердили нам, что обманывать нехорошо. Законы пионеров и октябрят гласили, что они честные, правдивые ребята, а через эти организации проходили абсолютно все.
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§ Kairat stayer
Re: ИВАНОВ: Функция лжи
Kairat stayer


(Пользователи)
Сообщений: 41
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 05.06.18 - 14:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Похоже, в отсутствии Бывалого, Кайрат взял его функции на себя... по мере своих сил и возможностей


Скажете тоже, по Бывалому соскучились. Он говорил, что страусов на чистую воду выводит, видимо страусы пока отсутствуют.
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§ Горожанин_kst
Re: ИВАНОВ: Функция лжи
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1177
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 05.06.18 - 15:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
вы тем не менее желаете того..

Браво, жолдас ефрейтор!)))
Или теперь уже сержант (со статусом "полноправного")? профессиональный сержант, пардон, Марик)
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§ таноми52
Re: ИВАНОВ: Функция лжи
таноми52


(Пользователи)
Сообщений: 35
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 05.06.18 - 15:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Не единожды лгав себе и другим, что Бывалый вам ненавистен, вы ищите тем не менее его в любом оппоненте с кем можно подискутировать хоть как то..
Как искали во мне, как ищите в Кайрате..
Как будете искать в любом другом,


Какая лабуда!Я в восторге! :lol: :lol: :lol:
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§ 112
Re: ИВАНОВ: Функция лжи
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12628
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 05.06.18 - 15:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:

Браво, жолдас ефрейтор!)))

Ну это же верное утверждение?
Иначе пусть если дискутировать не хочет, идет отписывается во вполне мирные ветки, не видя при этом никого или делая дружелюбное лицо и шикарную улыпку..
А если ты в такой теме как тема про Ложь, Историю, какие то дискуссионные вопросы, будь готов всегда к тому, что у кого то есть еще и другое мнение и не пытайся показывать свое личное отношение к мнению, потому как его быть не должно.
Это очень непрофессионально.
Тем более каждый раз утверждать и писать, чтобы с тем человеком у кого есть свое мнение, отличное от твоего, никто не разговаривал и тд и тп и постоянно сравнивать его с Бывалым или Хохлом..
Призывать делать какие то бойкоты им, тем не менее самой не исполняя собственного же призыва..
Это есть Ложь.
Я например свое "мясо" берегу как родную корову, которая приносит парного молока..
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§ таноми52
Re: ИВАНОВ: Функция лжи
таноми52


(Пользователи)
Сообщений: 35
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 05.06.18 - 15:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Призывать делать какие то бойкоты им, тем не менее самой не исполняя собственного же призыва..


Каюсь! Слишком импульсивна!
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§ таноми52
Re: ИВАНОВ: Функция лжи
таноми52


(Пользователи)
Сообщений: 35
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 05.06.18 - 16:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Тем более каждый раз утверждать и писать, чтобы с тем человеком у кого есть свое мнение, отличное от твоего, никто не разговаривал и тд и тп и постоянно сравнивать его с Бывалым или Хохлом..


Марик, да ты никак обиделся? Это непрофессионально, Марик! :lol: :lol: ;-)
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§ Горожанин_kst
Re: ИВАНОВ: Функция лжи
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1177
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 05.06.18 - 16:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Да верное, верное)
Только вот беда, с Кайратом интересно дискутировать (как ты, дружище, выражаешься), ответы его понятны. С тобой, в силу обстоятельств непреодолимой силы, это не всегда получается). Почему? Патамушта гладиолус!(с)
А Бывалый, вы не сомневайтесь, он здесь, присутствует, вывеску сменил, и пока сдержанно осторожничает. Публичности свою не хочет афишировать. Да, Трэвэл?
Извиняюсь за флуд.
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§ 112
Re: ИВАНОВ: Функция лжи
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12628
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 06.06.18 - 11:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Кайратом интересно дискутировать (как ты, дружище, выражаешься), ответы его понятны. С тобой, в силу обстоятельств непреодолимой силы, это не всегда получается). П

Хех..
Мы дискутируем чтобы что то понимать?
Если бы мы все понимали, то и дискутировать не о чем не могли бы..
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§ 112
Re: ИВАНОВ: Функция лжи
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12628
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 06.06.18 - 11:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
никак обиделся? Это непрофессионально, Марик!

Обиды на сайте считаю полнейшим непрофессионализмом пользователя..
Я говорю о правилах ведения дискуссии..
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§ Kairat stayer
Re: ИВАНОВ: Функция лжи
Kairat stayer


(Пользователи)
Сообщений: 41
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 06.06.18 - 12:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
А Ким мог улыбаться на встрече с Лавровым (ПОЧЕМУ нет?!), вот только его улыбающиеся фото вырезали все мировые информационные агентства, не допускаешь? Оставили тока смурные, а россиянам-то зачем их утаивать?!!Но меня это НИ РАЗУ не беспокоит!


Видео съёмка встречи Сергея Лаврова с Ким Чен Ыном размешена в сети.
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§ Горожанин_kst
Re: ИВАНОВ: Функция лжи
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1177
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 06.06.18 - 13:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Видео съёмка встречи Сергея Лаврова с Ким Чен Ыном размешена в сети.

Это так важно, что заслуживает отдельной реплики?!
Мне на это всё равно, на встречу господина Лаврова и Кима, и кто там и сколько раз улыбнулся-подмигнул, мне даже всё равно на Корейский полустров и ситуацию вокруг него, в конце концов.
Мне важнее что твориться у нас, действия соседей интересны только в контексте их последствий для родной страны. Перефразируя известного юмориста"Гондурас, Гондурас, не колышет нынче нас"
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§ alex_60
Re: ИВАНОВ: Функция лжи
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 153
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 06.06.18 - 13:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Это так важно, что заслуживает отдельной реплики?!


ты думая понял, что он просто посты "рубит".
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* Обликоморале
Re: ИВАНОВ: Функция лжи
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 4653
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 06.06.18 - 14:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

О, в точку.
:lol:
Лукаво передергивая и уходя так же от неприятных фактов и вопросов.
А вообще Кайрат с Мариком как раз в теме.
Функция это у них работает отменно.
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§ Kairat stayer
Re: ИВАНОВ: Функция лжи
Kairat stayer


(Пользователи)
Сообщений: 41
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 06.06.18 - 16:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Это так важно, что заслуживает отдельной реплики?!
Мне на это всё равно, на встречу господина Лаврова и Кима, и кто там и сколько раз улыбнулся-подмигнул, мне даже всё равно на Корейский полустров и ситуацию вокруг него, в конце концов.
Мне важнее что твориться у нас, действия соседей интересны только в контексте их последствий для родной страны. Перефразируя известного юмориста"Гондурас, Гондурас, не колышет нынче нас"


Для мирового сообщества, главное Южной Кореи и Японии, важно разоружение Ким Чен Ына, остальное второстепенно.
Он раньше шашкою махал,
а теперь не машет.
Он раньше был весёлый,
а теперь унылый.
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§ Kairat stayer
Re: ИВАНОВ: Функция лжи
Kairat stayer


(Пользователи)
Сообщений: 41
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 06.06.18 - 16:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
О, в точку.

Лукаво передергивая и уходя так же от неприятных фактов и вопросов.
А вообще Кайрат с Мариком как раз в теме.
Функция это у них работает отменно.


На ворах шапки горят, у некоторых с бубенчиками.
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