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Горожанин_kst:
Это так важно, что заслуживает отдельной реплики?!
Мне на это всё равно, на встречу господина Лаврова и Кима, и кто там и сколько раз улыбнулся-подмигнул, мне даже всё равно на Корейский полустров и ситуацию вокруг него, в конце концов.
Мне важнее что твориться у нас, действия соседей интересны только в контексте их последствий для родной страны. Перефразируя известного юмориста"Гондурас, Гондурас, не колышет нынче нас"
Для мирового сообщества, главное Южной Кореи и Японии, важно разоружение Ким Чен Ына, остальное второстепенно.
Он раньше шашкою махал,
а теперь не машет.
Он раньше был весёлый,
а теперь унылый.