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таноми52:
Какой Ужас! Маленькое, милое, забавное существо с одной стороны и огнестрельное оружие здоровенного "пользователя животным миром" с другой!
Это как в фильме "Хищник". Милые забавные людишки и против них суперподготовленные монстры. Интересно, среди сурков есть свой Шварценеггер, чтобы хоть одного человека завалил? Может у них есть театральные постановки, в которых они побеждают охотников или хотя бы легенды о сурке Арнольде, которые они рассказывают друг другу долгими зимними вечерами глубоко в норах. А может они выходят из нор специально для того, чтобы сразиться в смертельной схватке с жестокими хищниками со стреляющими палками в лапах.