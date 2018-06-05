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§ NG.kz
Охоту на сурков разрешат в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32803
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.06.18 - 15:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом "НГ" сообщил сегодня, 5 июня, руководитель отдела животного мира и охотничьих хозяйств областной инспекции лесного хозяйства и животного мира Боранбай АЙТКУЖИН. И напомнил, какие документы обязательно должны быть у охотников.
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§ 112
Re: Охоту на сурков разрешат в Костанайской области
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12628
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 05.06.18 - 15:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Раньше ради жира помню ловили..
Лески такие мощные стальные, палка и удавка из них..
Они кидаются, могут нос откусить свободно..
У нас на бригаде в совхозе дед их в газплиту на улице прятал и накрывал..
Мы дети приоткрывали и смотрели как это чудовище на нас фыркает и кидается..
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§ сайлау курманов
Re: Охоту на сурков разрешат в Костанайской области
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2749
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 05.06.18 - 21:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
узаконенное живодерство , один из психических расстройств личности , когда персона получает удовольствие от страдании своей жертвы
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§ таноми52
Re: Охоту на сурков разрешат в Костанайской области
таноми52


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Сообщений: 35
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 06.06.18 - 07:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какой Ужас! Маленькое, милое, забавное существо с одной стороны и огнестрельное оружие здоровенного "пользователя животным миром" с другой!
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§ 112
Re: Охоту на сурков разрешат в Костанайской области
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12628
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 06.06.18 - 10:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
огнестрельное оружие з

С чего это?
Чтоб шкуру не портить не огнестрелами стреляют..
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§ Горожанин_kst
Re: Охоту на сурков разрешат в Костанайской области
Горожанин_kst


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Сообщений: 1177
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 06.06.18 - 11:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
и огнестрельное оружие

На самом деле не самый худший вид охоты для того самого "забавного милого существа". Ветер и чуткий нюх, плюс острое зрение, плюс зверь устраивает нору на абсолютно открытой местности. Попробуй к нему подкрадись на расстояние выстрела. Оружие нужно серьёзное, с дорогой оптикой, плюс меткий глаз и твёрдая рука, плюс везение. У зверька есть огромный шанс. Вы правы в одном), охотник вообще ничем не рискует.
Немного страшнее другое. Чаще "охотятся" на сурка петлями и капканами, а вот это, действительно, не самый честный и цивилизованный метод. Зверя калечат (иногда он уходит из петли), он мучается в ловушке (больно, голодно). В детстве мы особо не заморачивались на моральных аспектах, ловили их десятками в петли, капканы. Сейчас понимаю, что это конечно варварский метод...но когда кушать хочется, да и мех опять же, шапки шили сплошь и рядом, сейчас это уже не так актуально конечно, разве что для жителей глухих деревень...
НО самое страшное для сурка другое. Их было несметное количество. А сейчас их извели...не охотой!...а повсеместным распахиванием степей (распахивали ВСЁ!, даже озерца в степи до самого берега вспашка доходила). Кто там на этих байбаков (эт сурок, по-нашенски)оглядывался. Вот именно распашка их угодий по настоящему их массово убивает, мадемуазель. Но за это вы не возмущаетесь ни разу)))

[Исправлено: Горожанин_kst, 06.06.2018 - 11:40]
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§ Kairat stayer
Re: Охоту на сурков разрешат в Костанайской области
Kairat stayer


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Сообщений: 41
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 06.06.18 - 11:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нормальные явления, есть охотничьи мир и животный мир, сурки же, в красную книгу не занесены. В свою очередь, мех-шкура, жир, мясо, последнее экологически чистое, они питаются в степи избирательно, только экологически чистыми травами. Жир-кладезь полезных веществ, сурки в период зимней спячки им питаются, издревле используют для профилактики туберкулёза, простуды и.т.д. полностью усваивается человеческим организмом.
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§ amduscias
Re: Охоту на сурков разрешат в Костанайской области
amduscias


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6262
Регистрация: 17.04.11
Отправлено: 06.06.18 - 14:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С капканами и силками охотятся только моральные уроды. Независимо от того, на какого зверя охота, хоть на чупакабру.
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§ Горожанин_kst
Re: Охоту на сурков разрешат в Костанайской области
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1177
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 06.06.18 - 14:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
amduscias:
С капканами и силками

Согласен, но нам, детям, этого не объясняли, своим умом уже повзрослев дошёл, познав цену жизни, т.с., любой, не только своей.
А уничтожают среду обитания плугами и боронами, протравкой КТО?) Почему ЭТО не подхватили, и не развили? От этого не только байбаки страдают, вся флора и фауна лесостепей пострадала, во многом безвозвратно.
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§ Маркс
Re: Охоту на сурков разрешат в Костанайской области
Маркс


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Сообщений: 8
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 06.06.18 - 14:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Какой Ужас! Маленькое, милое, забавное существо с одной стороны и огнестрельное оружие здоровенного "пользователя животным миром" с другой!

Это как в фильме "Хищник". Милые забавные людишки и против них суперподготовленные монстры. Интересно, среди сурков есть свой Шварценеггер, чтобы хоть одного человека завалил? Может у них есть театральные постановки, в которых они побеждают охотников или хотя бы легенды о сурке Арнольде, которые они рассказывают друг другу долгими зимними вечерами глубоко в норах. А может они выходят из нор специально для того, чтобы сразиться в смертельной схватке с жестокими хищниками со стреляющими палками в лапах.
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§ таноми52
Re: Охоту на сурков разрешат в Костанайской области
таноми52


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Сообщений: 35
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 06.06.18 - 14:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Вот именно распашка их угодий по настоящему их массово убивает, мадемуазель. Но за это вы не возмущаетесь ни разу)))


Ещё как возмущаюсь, месье. Одно успокаивает: если объявлены любительская и ПРОМЫСЛОВАЯ охоты, ТО есть надежда, что совсем байбаки не исчезнут - на исчезающие виды , вроде, охота не ведётся.
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§ 112
Re: Охоту на сурков разрешат в Костанайской области
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12628
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 06.06.18 - 15:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Интересно, среди сурков есть свой Шварценеггер, чтобы хоть одного человека завалил? Может у них есть

Пальцы откусывали на моем детском веку..
Ну это когда в основном снимаешь с петли или убиваешь молотком по носу..
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§ Горожанин_kst
Re: Охоту на сурков разрешат в Костанайской области
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1177
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 06.06.18 - 15:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Пальцы

Зачем такая сочная правда жизни, такие красочные подробности?
Ты зачем на "тонкую, ранимую душевную организацию" людей таким трэшем давишь?)
НЕ все здесь, как мы с тобой, за спиной имеют суровую аульную (ну или там деревенскую) школу жизни, многие "с города", для них булки всю жизнь на деревах росли, на ржаных и пшеничных, а молоко из специального крана на молокозаводе набиралось, мясо - в мясокомбинатах прямо на крюках само "нарастало", колбаса...хотя при производстве сегодняшней колбасы животные реально практически не страдают)))
****
ПыСы:
А тебя послушать, и "Птичку жалко" (с)
***
ПыПыСы:
Марик, а у тебя сейчас-то скока пальцев-то осталось?
***
ПыПыПыСы:
А на руках?
))))))))))))

***

[Исправлено: Горожанин_kst, 06.06.2018 - 15:55]
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§ 112
Re: Охоту на сурков разрешат в Костанайской области
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12628
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 06.06.18 - 15:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Зачем такая сочная правда жизни, такие красочные подробности?

Пусть знают что и их любимые коровушки и хрюшечки, которых они любят ради прихоти пускать на щящлык, страдают порой не меньше..
А то разжалобят меня своей жалостью и я тоже буду траву только кушать как кролик..
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§ amduscias
Re: Охоту на сурков разрешат в Костанайской области
amduscias


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6262
Регистрация: 17.04.11
Отправлено: 06.06.18 - 16:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
От этого не только байбаки страдают

Да, дроф меньше стало, всяких мелких пичуг. А уж сама степь как уникальный биоценоз тоже осталась искромсанной. И то к нам иностранные ученые приезжают и поражаются тому, что еще можно дикие ландшафты наблюдать.
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