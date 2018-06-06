Маркс Re: С 1 июля казахстанцы будут получать пенсии по-новому #1





(Пользователи) Сообщений: 7

Регистрация: 01.06.18 (Пользователи) Отправлено: - 12:25 Те, кто впахивает как папа Карло, за каждый год своего трудового подвига будут на пенсии получать на 394 тенге больше, чем отдыхающие на печке. Кроме того, этим трудовым бедолагам нужно суметь отработать больше 10 лет без роста базовой пенсии, чтобы потом за каждый следующий год стажа до 33 лет увеличивать ее на 565 тенге.



Это, конечно, убедительный стимул вкалывать 33 года. Кстати, возраст этот из сказки что-ли взяли об Илье - Муромце. Он же на печи лежал 30 лет и три года. Намекают, как бы ...