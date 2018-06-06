/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ С 1 июля казахстанцы будут получать пенсии по-новому		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
С 1 июля казахстанцы будут получать пенсии по-новому
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32799
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.06.18 - 12:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
100 процентов от прожиточного минимума в качестве базовой пенсии будут получать 940 тысяч пенсионеров, или 44,5 процента от общего количества. Об этом сообщила заместитель министра труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова.
Читать новость

* Маркс
Re: С 1 июля казахстанцы будут получать пенсии по-новому
Маркс


(Пользователи)
Сообщений: 7
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 06.06.18 - 12:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Те, кто впахивает как папа Карло, за каждый год своего трудового подвига будут на пенсии получать на 394 тенге больше, чем отдыхающие на печке. Кроме того, этим трудовым бедолагам нужно суметь отработать больше 10 лет без роста базовой пенсии, чтобы потом за каждый следующий год стажа до 33 лет увеличивать ее на 565 тенге.

Это, конечно, убедительный стимул вкалывать 33 года. Кстати, возраст этот из сказки что-ли взяли об Илье - Муромце. Он же на печи лежал 30 лет и три года. Намекают, как бы ...
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 23, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 21
Зарегистрированные пользователи: drakon, Маркс

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
 
 
Номера телефонов города Костанай
 
Быстрее не бывает
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 146
Пользователей: 2
Всего: 148

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх