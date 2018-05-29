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≡ Факт подмены двоечников хорошистами и отличниками впервые выявили в Костанайской области 		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Факт подмены двоечников хорошистами и отличниками впервые выявили в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32799
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.05.18 - 15:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В середине апреля 2018 года в школе № 12 Житикары проходила внешняя оценка учебных достижений (ВОУД) учащихся 9-х и 11-х классов. В итоге выяснилось, что частично ВОУД проходили ученики другой школы.
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§ Seviriya
Re: Факт подмены двоечников хорошистами и отличниками впервые...
Seviriya


(Пользователи)
Сообщений: 48
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.05.18 - 15:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
это свои кто то постарался хорошо, кто то хотел чтоб так было
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* drakon
Re: Факт подмены двоечников хорошистами и отличниками впервые...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13934
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 29.05.18 - 16:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот это всё,для чего нужно было?... :lol: :-o
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§ Victor Yang
Re: Факт подмены двоечников хорошистами и отличниками впервые...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10688
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 29.05.18 - 16:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Seviriya:
это свои кто то постарался хорошо, кто то хотел чтоб так было

И правильно постарался - нафиг липовые показатели делать и детей вовлекать ещё?
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§ Медный
Re: Факт подмены двоечников хорошистами и отличниками впервые...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2356
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 29.05.18 - 17:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
если поскрести по всем "контрольным" мероприятиям, то можно увидеть много интересного и узнать настоящее состояние дел, только это никому не интересно.
мы живём в королевстве кривых зеркал и это наша обыденность
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§ Валентин
Re: Факт подмены двоечников хорошистами и отличниками впервые...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7403
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 29.05.18 - 18:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Никогда такого не было - и вдруг снова!
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§ Обликоморале
Re: Факт подмены двоечников хорошистами и отличниками впервые...
Обликоморале


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Сообщений: 4648
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 30.05.18 - 08:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что, идея 'карусеи' хорошая. Собрать так бригаду из школьников атлщников, на пару автобусов. И по городам-весям катать. Улучшать показатели.
Годный лайфхак. Не благодорите.
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§ сайлау курманов
Re: Факт подмены двоечников хорошистами и отличниками впервые...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2749
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 30.05.18 - 12:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
недавно проходил свидетелем по одному делу , так следователь - молодая майорша , тупая из тупых каких еще поискать надо, а сколько грамматических ошибок в протоколе допроса , моя учительница по русскому родителей вызвала бы по такому факту, задает мне вопросы и сама же выдвигает несколько вариантов ответов , короче не знаю что и думать
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§ Maira
Re: Факт подмены двоечников хорошистами и отличниками впервые...
Maira


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Сообщений: 2
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 01.06.18 - 09:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какой ужас. Гнать Лживых педагогов - вот должное наказание! Им не место в образовании, которые отличников учат лжи, а из двоечников мастерят бесхарактерные личности. Отсюда, как писали в комментах, тупые следователи - защитники наших прав, безграмотные медики - борцы за наше здоровье. Пусть в подчинении этих руководителей будут такие лгуны и тупицы, пусть пожинают плоды подобных им педагогов. Интересно, как они живут с таким обманом?
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§ Алиса
Re: Факт подмены двоечников хорошистами и отличниками впервые...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4143
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 01.06.18 - 10:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Maira:
Какой ужас. Гнать Лживых педагогов -......Интересно, как они живут с таким обманом?

Ахаха, посмеялась от души.... Майра, поздравляю вас с "открытием века"!!!! У вас только открылись глаза? Валерьяночки, глицинчика или еще чего пропейте и .... дальше живите....
;-) :lol: :lol:
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§ Maira
Re: Факт подмены двоечников хорошистами и отличниками впервые...
Maira


(Пользователи)
Сообщений: 2
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 01.06.18 - 11:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Смейтесь дальше… для Вас, видимо, норма такой грязный бардак в образовании в уродовании детей. У меня действительно глаза открылись. Я то валерьяночки выпью, а вот Вас мне жаль…
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§ Vital
Re: Факт подмены двоечников хорошистами и отличниками впервые...
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 5618
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 01.06.18 - 11:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Maira:
Не надо так отвечать Алисе. Вы просто незнаите кто она. Она в этой кухни варится. К тому же очень хороший человек. Вы просто видимо новенькая.
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§ Алиса
Re: Факт подмены двоечников хорошистами и отличниками впервые...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4143
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 01.06.18 - 12:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
К тому же очень хороший человек.

Виталя, спасибо за "комплименты" :oops:

Цитата:
Maira:
вот Вас мне жаль…

ну пожалейте - лишним не будет ;-) :lol: :lol:
А мне вас ... 8-)
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§ Абай
Re: Факт подмены двоечников хорошистами и отличниками впервые...
Абай


(Пользователи)
Сообщений: 1
Регистрация: 06.06.18
Отправлено: 06.06.18 - 12:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если она такой хороший человек, ей бы не цинично смеяться, а делать так, чтобы этот грязный обман прекратился. Видимо у Вас такие же учителя, глядя на Вашу орфографию…
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