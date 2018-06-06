3DO Re: ДТП на перекрестке улиц Гоголя и Баймагамбетова #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1901

Регистрация: 14.11.07 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:25 Цитата: 112:

Кстати какая там главная, Гоголя?

Баймагамбетова, же. Не видно что ли на первом фото "Уступи дорогу" у светофора.

А так, да. Долбанов ничего не учит. Тут при работающем светофоре проезжаешь осторожно, а при неработающем и подавно надо было бы быть внимательней.