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§ NG.kz
ДТП на перекрестке улиц Гоголя и Баймагамбетова
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32799
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.06.18 - 11:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не работающий второй день светофор на перекрестке улиц Гоголя и Баймагамбетова стал причиной аварии. Об этом на редакционный WhatsApp "НГ" сообщил пользователь под ником НОЧНОЙ ДОЗОР, приславший фотографии с места ДТП.
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§ 112
Re: ДТП на перекрестке улиц Гоголя и Баймагамбетова
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12622
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 06.06.18 - 11:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Водятелы как по деревне ездят, когда светофор не работает..
Кстати какая там главная, Гоголя?
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§ 3DO
Re: ДТП на перекрестке улиц Гоголя и Баймагамбетова
3DO


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1901
Регистрация: 14.11.07
Отправлено: 06.06.18 - 11:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Кстати какая там главная, Гоголя?

Баймагамбетова, же. Не видно что ли на первом фото "Уступи дорогу" у светофора.
А так, да. Долбанов ничего не учит. Тут при работающем светофоре проезжаешь осторожно, а при неработающем и подавно надо было бы быть внимательней.
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§ 112
Re: ДТП на перекрестке улиц Гоголя и Баймагамбетова
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12622
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 06.06.18 - 11:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
3DO:
Не видно что ли на первом фото "Уступи дорогу" у светофора

Видел я задом знак, просто думал то Баймагамбетова что ли со знаком..
В принципе если слева стоишь то тяжело Баймагамбетова проехать, движняк еще тот.
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