Горожанин_kst Re: Охоту на сурков разрешат в Костанайской области #5





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Регистрация: 06.10.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:15 Цитата: таноми52:

и огнестрельное оружие

На самом деле не самый худший вид охоты для того самого "забавного милого существа". Ветер и чуткий нюх, плюс острое зрение, плюс зверь устраивает нору на абсолютно открытой местности. Попробуй к нему подкрадись на расстояние выстрела. Оружие нужно серьёзное, с дорогой оптикой, плюс меткий глаз и твёрдая рука, плюс везение. У зверька есть огромный шанс. Вы правы в одном), охотник вообще ничем не рискует.

Немного страшнее другое. Чаще "охотятся" на сурка петлями и капканами, а вот это, действительно, не самый честный и цивилизованный метод. Зверя калечат (иногда он уходит из петли), он мучается в ловушке (больно, голодно). В детстве мы особо не заморачивались на моральных аспектах, ловили их десятками в петли, капканы. Сейчас понимаю, что это конечно варварский метод...но когда кушать хочется, да и мех опять же, шапки шили сплошь и рядом, сейчас это уже не так актуально конечно, разве что для жителей глухих деревень...

НО самое страшное для сурка другое. Их было несметное количество. А сейчас их извели...не охотой!...а повсеместным распахиванием степей (распахивали ВСЁ!, даже озерца в степи до самого берега вспашка доходила). Кто там на этих байбаков (эт сурок, по-нашенски)оглядывался. Вот именно распашка их угодий по настоящему их массово убивает, мадемуазель. Но за это вы не возмущаетесь ни разу)))



[Исправлено: Горожанин_kst, 06.06.2018 - 11:40]