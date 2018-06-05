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§ NG.kz
Областной слет юных краеведов и туристов прошел в лагере им. Бакирова
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32797
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.06.18 - 23:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В нем приняли участие более 100 учащихся школьного возраста. Цель данного слета – развить детско-юношеский туризм, сформировать туристские навыки.
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§ Адам
Re: Областной слет юных краеведов и туристов прошел в лагере им....
Адам


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 918
Регистрация: 16.08.10
Отправлено: 05.06.18 - 23:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
победителями и призерами стали команда «СТЕПНАЯ БРАТВА»
:-o

:-x А где команда "Гоп - Стоп" ?...

[Исправлено: Адам, 06.06.2018 - 03:33]
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