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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12615
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 05.06.18 - 23:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и что то кукушка сегодня вон там на самой макушки отдаленной березы, на сколько взяла сотка, раскукукалась..
Куку куку и летают вокруг две штуки..



12 раз насчитал один раз..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12615
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 05.06.18 - 23:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А тут мы закидали картошку..
Вкус детства..
Начали всегда так делать..
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§ Seviriya
Флуд и оффтопик (часть 3)
Seviriya


(Пользователи)
Сообщений: 48
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 06.06.18 - 00:06
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