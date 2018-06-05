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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ elektron
Re: Флуд и оффтопик часть 3
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1317
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 05.06.18 - 18:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Нашел какую то дивную советскую авоську..

Марик садок это вроде называется. Рыбу пойманную собирать, чтоб не сдохла, до окончания рыбалки. :lol:
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12615
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 05.06.18 - 19:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Быстро идем в супермаркет и не смотря на грязный внешний вид бпрем уголь..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12615
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 05.06.18 - 19:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Рыбу пойманную собирать,

А, я то вообще не в курсе..
Думал за картошкой что ли ходить..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12615
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 05.06.18 - 19:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

Это еще первый гараж с барахлом, а еще есть другой, тоже полный..
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§ elektron
Re: Флуд и оффтопик часть 3
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1317
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 05.06.18 - 19:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
А, я то вообще не в курсе..Думал за картошкой что ли ходить..

И за луком тоже :-P
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§ Ваш земляк
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1663
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 05.06.18 - 22:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Словно в голову вдало..
Форумчан понесло
Только этого мало..

Ты за всех-то не пиши!
А "вдаренный в голову" ты тут один постоянно присутствуешь.Разве только иногда ВЧКушка присоединяется и Простынка...
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12615
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 05.06.18 - 22:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Катоска племяша..
Выросла еще немного..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12615
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 05.06.18 - 22:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Смотрю на дачу..
Бригада моя что то там сидит..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12615
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 05.06.18 - 22:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А смотрели они на этот одинокий тюльпанчик..
Который как оказывается вечером зачем то закрывается..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12615
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 05.06.18 - 22:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну наш мангал такой вот..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12615
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 05.06.18 - 23:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня у нас шебаркульские курицы по 640 тенге за кило.
На три штуки ушло примерно 3500 тенге..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12615
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 05.06.18 - 23:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я как Вожак в стае, мне накладывают первому, а сами отходят и смотрят, пока Вожак наестся..



Сегодня взяли чай, квас и компот с вишни..
Пива нет..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12615
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 05.06.18 - 23:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Немного утолив голод, осматриваю банклажаны и перцы..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12615
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 05.06.18 - 23:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Потом смотрю на сирень..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12615
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 05.06.18 - 23:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Смотрю все ли помидорки прижились..



Еще сажать будем
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