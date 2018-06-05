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§ NG.kz
Охоту на сурков разрешат в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32796
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.06.18 - 15:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом "НГ" сообщил сегодня, 5 июня, руководитель отдела животного мира и охотничьих хозяйств областной инспекции лесного хозяйства и животного мира Боранбай АЙТКУЖИН. И напомнил, какие документы обязательно должны быть у охотников.
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§ 112
Re: Охоту на сурков разрешат в Костанайской области
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12604
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 05.06.18 - 15:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Раньше ради жира помню ловили..
Лески такие мощные стальные, палка и удавка из них..
Они кидаются, могут нос откусить свободно..
У нас на бригаде в совхозе дед их в газплиту на улице прятал и накрывал..
Мы дети приоткрывали и смотрели как это чудовище на нас фыркает и кидается..
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§ сайлау курманов
Re: Охоту на сурков разрешат в Костанайской области
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2748
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 05.06.18 - 21:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
узаконенное живодерство , один из психических расстройств личности , когда персона получает удовольствие от страдании своей жертвы
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