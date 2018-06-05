112 Re: Охоту на сурков разрешат в Костанайской области #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 12604

Регистрация: 16.03.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:20 Раньше ради жира помню ловили..

Лески такие мощные стальные, палка и удавка из них..

Они кидаются, могут нос откусить свободно..

У нас на бригаде в совхозе дед их в газплиту на улице прятал и накрывал..

Мы дети приоткрывали и смотрели как это чудовище на нас фыркает и кидается..